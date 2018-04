Letiště včera, dnes a zítra

Před loňským 11. zářím, kdy teroristé cíleně havarovali se třemi civilními letouny v New Yorku a Washingtonu, letět na domácí lince ve Spojených státech znamenalo pro pasažéra pouze být na letišti půl hodiny před odletem. Nyní nikdo na letiště

nepřijíždí později než dvě hodiny předem.



V podstatě to znamená, že cestující se ocitají na několik hodin ve virtuální pasti letiště a jsou odsouzeni zabít čas čekání tvůrčím způsobem. "Naštěstí začíná být na letištích co dělat," říká asi 30letá Mary, která si právě dala udělat masáž "na křesle", jež přicházejí do módy na mnoha letištích v USA, jako například v Baltimoru. Podle jejího názoru je lepší dát si masáž než si nechat udělat nehty, protože, jak alespoň ona ujišťuje, vždycky, když si dala udělat manikúru, výsledek zničila ve chvíli, kdy popadla svoje zavazadlo.



Výhodou masáže není jen snížení stresu. Masáž také pomáhá

snížit krevní tlak a zmírnit napětí ve svalech, což je velmi

užitečné, pokud se chystáte právě popadnout zavazadla.

Masáže a manikúra jsou každopádně součástí těchto zlatých příležitostí, které se nyní nabízejí na letištích obchodníkům. Masážní centra nabízejí cestujícímu oázu klidu. Mobilní telefony musejí být vypnuté, aby nerušily ostatní zákazníky, a stejně tak zůstávají mimo provoz i přenosné počítače. Cestující si jen musí sednout do speciálního křesla, přičemž samozřejmě zůstává oblečený, a uvolnit se. Pak mu masér poskytne své služby v ceně přibližně jednoho dolaru za minutu.

V některých masážních centrech, například na letišti v Baltimoru, se obrat po 11. září zečtyřnásobil. Firma Sears, která otevřela tento podnik loni v červenci, počítala s výdělkem 100.000 dolarů ročně; teď se domnívá, že částka dosáhne 400.000 dolarů.

Tuto službu si lze zaplatit na deset či 15 minut nebo i na celou hodinu. Ovšem před usednutím do křesla zákazník, jak to odpovídá americkému stylu, podepíše dokument stvrzující, že je zdráv a že zbavuje maséra a podnik veškeré zodpovědnosti za případně utrpěnou újmu na zdraví v důsledku poskytnuté služby. Masáže jsou tak populární, že na některých letištích lze často vidět klienty, kteří tyto služby vyhledají ihned po příletu na místo určení.

Masáže jsou stále oblíbenější a nyní se jim lze oddat mj. na letištích v Bostonu, Chicagu, Orlandu a Virginii. Tento jev však není čistě americký, masážní horečka zasáhla už i Evropu, kde toto potěšení poskytují letiště v Londýně a Kodani.



Poselství všech těchto středisek je jasné: Změňte dobu strávenou na letišti v příjemnou zkušenost. A kromě toho se mohou cestující jít najíst do restaurací, které jsou vyhlášené svou krmí, a nikoliv rychlostí obsluhy. Hamburgry a rychlé občerstvení soutěží s ústřicemi a přírodním šumivým vínem.



Změnil se i design letišť. Jestliže dříve měla přednost co nejkratší chůze pasažéra z letu na let, dnes se dává přednost tomu, aby cestující při průchodu letištěm něco nakoupil nebo si dal udělat manikúru.