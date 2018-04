Na Svaté Heleně to budou jatka, varoval pilot. Letiště bojuje s větrem

Malý ostrůvek Svatá Helena v jižním Atlantiku, s pouhými čtyřmi tisíci obyvatel, se ve Velké Británii stal velmi diskutovaným tématem. Problémem je nově vybudované letiště za 250 milionů liber, kde mají dopravní letadla velké problémy s přistáním. A je možné, že z bezpečnostních důvodů nedojde vůbec k jeho oficiálnímu otevření.

Z testovacích přistání s Boeingem 737 bylo patrné, že piloti mají obrovské potíže s větrem a ukočírovat mohutné dopravní letadlo v neočekávaných poryvech vzduchu je velkou výzvou i pro ty nejlepší. Zkušený testovací pilot po úspěšném přistání popsal, že mu při zdejším souboji s přírodou vstávaly chlupy na celém těle.

Větrný zabiják

Při přistání dochází k obrovským turbulencím a hlavně ke strašáku pilotů, tzv. střihu větru, jenž byl v minulosti u velkého počtu fatálních leteckých nehod. Střih větru způsobuje náhlou a silnou změnu proudění, která může stroj výrazně destabilizovat a v krajních případech i převrátit.

„I přesto, že letečtí odborníci tvrdě pracují na řešení problémů se střihem větru, existuje tady reálné nebezpečí, že letiště se stane velmi drahou zbytečností a obrovskou ostudou britské vlády,“ oznámil britský politik Ashcroft.

Politik dodal, že pilot jeho osobního letounu Larry Erd ho před letem na Svatou Helenu také varoval, přestože má za sebou létání ve válečných zónách v Iráku a Afghánistánu.

Místní ekonomika slábne

Nové letiště mělo malému ostrovu a jeho obyvatelům výrazně ekonomicky pomoci, protože by se stal lépe dostupný pro turisty a byznys. Očekávaly se pravidelné lety z Johannesburgu a Británie. Ostrov se nachází 1 200 mil západně od Afriky a 1 800 mil od Brazílie. Aktuálně jediný možný transport po moři na tak velkou vzdálenost logicky turisty ani obchodníky příliš neláká.

VIDEO: První velké letadlo přistálo na ostrově Svatá Helena Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na místní obyvatele mají veškeré problémy a průtahy poměrně výrazný negativní vliv. Mnoho z nich už má svoje podnikatelské záměry s novým letištěm pevně spojené. Například Hazel Wilmotová investovala přes dva miliony liber do nákupu a renovace hotelu z 18. století, který bez letiště zůstane prázdný. Problémy mohou nastat i s dodávkami důležitých zásob a jídla.

Kritika od samého začátku

Plány na výstavbu letiště byly schváleny v roce 2008, ale kvůli finanční krizi se vše o pár let odložilo. S budováním se začalo v roce 2012 a výstavba byla financována 250 miliony liber ministerstvem pro mezinárodní rozvoj. Byla to největší jednorázová investice, která putovala do Britského zámořského teritoria.

Bývalý pilot British Airways Brian Heywood oznámil, že v minulosti varoval ohledně problémů se střihem větru britského premiéra Camerona i ministerstvo pro mezinárodní rozvoj a tvrdil, že uskutečnit plánované lety na Svatou Helenu budou pěkná „jatka“.

Svatá Helena, nové letiště ještě v době výstavby v roce 2015

Napsal dokonce i politikům na Svatou Helenu, kde upozorňoval, že postavení letiště ve výše 350 metrů nad mořem na okraji kolmého útesu prostě musí způsobovat problémy s prouděním větru.

„Je to něco podobného jako se divit na africkém letišti uprostřed pouště, že je tam moc horko,“ dodal trefně Heywood. Vláda na Svaté Heleně pouze oznámila, že v boji s turbulencemi a střihem větru byly učiněny „specifické kroky“, které však nijak nerozvedla.

„Soustředíme se na to otevřít letiště v co nejkratší době, ale nejdůležitější je pochopitelně bezpečnost. Dokud nebudeme spokojeni s každým jejím aspektem, žádné lety se konat nebudou, “ dodali vládní činitelé.

Minulý týden přistál po dlouhé době na ostrově zatím poslední, v pořadí šestý let. Šlo o letoun Bombardier Challenger společnosti ExecuJet. Ale o budoucnosti Svaté Heleny patrně rozhodnou až následující měsíce.