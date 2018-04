Letiště bude patřit padákům

Paracentrum tak chce rozšířit spektrum možností využití volného času v Beskydech. "Nabídku v Beskydech chceme rozšířit o adrenalinové sporty. Budeme tady dělat třeba třídenní kursy pro lidi, kteří si budou chtít sami skočit s padákem," podotkl Ustyanovič."Vždyť v Beskydech jsou zdaleka nejlepší podmínky pro paragliding v celé republice, o víkendech tam jezdí lítat třeba spousta lidí z Prahy," přibližoval ředitel Paracentra Pavel Mlýnek.Organizátoři však připouštějí, že pokud by stále pršelo, mohli by termín akce posunout. "Potřebujeme, aby plocha nebyla příliš mokrá, měla by do víkendu aspoň trochu vyschnout," poznamenal Ustyanovič a dodal: "Jestli koncem týdne nebude pršet, budeme se snažit dodržet sliby a předvést celý program."V něm uvidí návštěvníci frýdlantského letiště například pilotáž vrtulníku Bell 206L i s ukázkou záchranné akce, akrobacii letadla Z-142, lety ultralehkých letadel i ultralehkého vrtulníku nebo třeba akrobatický let kluzáku L-13 Blaník."Tahákem bude určitě skupinový seskok parašutistů s předvedením CRW-formace, což znamená, že budou předvádět vzdušné žebříky nebo si budou jakoby sedět navzájem na padácích," sdělil Ustyanovič.Program leteckého dne na frýdlantském letišti, během nějž si diváci budou moci vychutnat let na vlastní kůži, začíná v deset hodin a obloha nad ním bude zaplněná až do osmnácti hodin.