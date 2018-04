Zrodila se legenda: rok chodil na jednu letenku na jídlo do salonku

Mnoho médií po celém světě přineslo zprávu o vychytralém plánu čínského pasažéra. Měl si koupit letenku do první třídy u společnosti China Eastern Airlines za takzvanou plnou cenu, která ho opravňuje k libovolné změně termínu odletu nebo zrušení. Vše se mělo odehrát v Číně na letišti ve městě Si-an (Xian).

Jenže ve středu anglicky psaný portál shanghaiist.com s informacemi z Číny uvedl, že je to jen nepodložená legenda a dotčená letecká společnost popřela, že by se tak stalo. Původem zprávy je post uživatele s přezdívkou Kelvin z čínské sociální sítě Weibo.

Mohlo by se to stát?

Ale zpět k teoretickému schématu celé vykutálenosti. Dotyčný si měl koupit letenku do první třídy, a to za plnou cenu. První třída (respektive byznys třída) obvykle opravňuje k návštěvě letištních salonků. A letenka za plnou cenu pak opravňuje držitele k téměř libovolné změně termínů odletu nebo k jejímu případnému zrušení.

Společnost China Eastern Airlines samozřejmě do města Si-an létá a dokonce má na místním letišti jeden ze svých hubů, Si-an je tedy jedním z jejích hlavních letišť. China Eastern Airlines provozuje první třídu i na domácích letech. A v kontextu cen letenek v Evropě si lze místo v první třídě koupit u této společnosti na domácím letu relativně levně. Plná cena letenky mezi Si-anem a Šanghají (jedním směrem) se obvykle pohybuje kolem 9 000 korun. Taková letenka nabízí bez poplatku změnu či zrušení do dvou hodin před odletem. Pokud se lhůta dvou hodin překročí, účtuje si aerolinka poplatek do deseti procent z ceny. Pro porovnání, obyčejná zlevněná letenka v turistické třídě vyjde přibližně na 1 000 korun.

China Eastern Airlines má na letišti v Si-anu hned dva salonky, takže by si onen vychytralý pasažér mohl i vybírat. Letecká společnost však ve vyjádření uvedla, že po odbavení by systém takové chování odhalil.

V každém případě, původní zpráva hovořila o tom, že vykutálený pasažér na jednu letenku šel do salonku 300krát během jednoho roku a nakonec letenku vrátil a dostal zpět plnou cenu. Už to je podivné, ač je Si-an velké letiště (ročně odbaví asi 2,5krát víc pasažérů než letiště v Praze), tak takového chování by si jistě obsluha na odbavení a v saloncích měla všimnout. A určitě by na to upozornily systémy společnosti.

V Číně by se takový experiment finančně vyplatil

Na druhou stranu, několikrát by to onomu filutovi vyjít mohlo, letenka v první třídě obvykle nepropadne ani při nedostavení se do letadla (podobné vlastnosti může mít i letenka za takzvaně plnou cenu do turistické třídy). Ostatně, můžete to zkusit sami, jen v Evropě na domácích letech na první třídu nenarazíte a letenky v první třídě na dálkových linkách stojí od 90 000 korun, obvykle však spíše násobky této sumy. Čína je tak ideálním místem, jak si takový způsob stravování vyzkoušet.

Na nabídku občerstvení ze šanghajského salonku společnosti China Eastern Airlines se můžete podívat na videu: