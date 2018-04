Letecky nonstop z Londýna do Sydney: realita už za osm let

Podobné dálkové trasy jako Londýn – Sydney bez mezipřistání jsou dnes ekonomicky zcela neúnosné, extrémně by je prodražilo palivo potřebné na takové vzdálenosti (letadlo by muselo být poloprázdné a letenka by stála majlant). Proto letadla musí dělat zastávku pro doplnění paliva obvykle v Asii.

Společnost Boeing ale věří, že do osmi let vyvine nový typ stroje 777, který bude o 14–16 procent výkonnější. To by zkrátilo cestu z dnes běžných 22–24 hodin na "pouhých" 19 hodin.

Nejmodernější dálková letadla typu Boeing 777-200 by vzdálenost 17 tisíc kilometrů uletěla bez mezipřistání teoreticky už dnes, ale pouze ze západu na východ, v opačném směru by to kvůli protivětru nebylo možné.

Svatý grál, extrémní dálkové lety

Nový stroj, nazvaný prozatím 777-8LX, na kterém nyní pracují mechanici Boeingu, je odpovědí americké společnosti na úsilí evropské firmy Airbus Industries, která se snaží v dálkové letecké přepravě o podobný úspěch. "Extrémní dálkové lety jsou naším Svatým grálem, o jehož získání stále usilujeme, ale zatím vždy narazíme na ekonomické faktory," uvedl nedávno pro britský Mail Online Tom Williams, výkonný viceprezident společnosti Airbus.

Australská společnost Qantas vyzkoušela dálkový let Londýn - Sydney už v roce 1989, se svým prvním novým Boeingem jumbo 747-400. Vzdálenost 18 tisíc kilometrů překonalo letadlo za 20 hodin a devět minut, což byl poté až do roku 2003 světový rekord. Na palubě však nebyl žádný náklad ani pasažéři.