Letecký den s iGLOBE

Zatopený lom Velká Amerika Příkré stěny lomu Velká Amerika Kabina letadla Zlín Z- 43. Karlštejn Karlštejn přes křídlo letadla. Letiště Točná z výšky. Pilot letadla Jiří Hendrych se svým strojem. Pohled z kabiny při přistání. Letadlo Zlín Z-43 před hangárem. Zbraslavský zámeček.

Letištěnajdete na planině v blízkosti Cholupic na jižním okraji Prahy. Hangáry a hospoda aeroklubu jsou jedinými budovami v okolí, iluzi opravdového venkova ruší pouze paneláky nedalekých sídlišť.Pilot provedl údržbu letadla, na nás je abychom zvolili trasu. Chvíli diskutujeme, v okolí Prahy je dost míst, které stojí za pohled z oblohy.Nakonec se rozhodujeme pro Karlštejn a legendární lom Velká Amerika. Pilot Jiří Hendrych nás seznamuje s letadlem Z-43, které nám na první pohled připadá malé pro přepravu čtyř osob. Jsme ubezpečeni, že letadlo nás nejen unese, ale doletí s námi až 1000 km bez mezipřistání, budeme-li si přát. Náš let bude kratší, v plánu máme necelou půlhodinu. Odradit se nás na poslední chvíli snaží ještě pilotův kolega oblíbeným žertem. "Žádný strach, pánové, pilot sice letí poprvé, ale dobře to dopadne."Rozjezd po travnaté dráze je klidný, asi jako když jedete autem po dálnici. Brzy se dostáváme do výšky 250 metrů, ve které strávíme většinu letu. Za lesem se objeví soutok Vltavy a Berounky a míříme k Zbraslavskému zámečku. Že z výšky vypadá všechno úplně jinak, asi nemá smysl opakovat. K dokonalému zážitku je potřeba rovněž mít štěstí v podobě dobré viditelnosti. V dálce se rýsuje Říp a Milešovka, v oparu je vidět i Bezděz.Na pořadu je jeden z hlavních bodů programu, zatopený lom Amerika. Pilot naklání letadlo na křídlo kvůli dobrému rozhledu, voda je ještě modřejší než obyčejně. Letadlo vykrojí dvě kružnice těsně nad lomem a míříme ke Karlštejnu. Nesmíme nad vesnici, abychom nerušili občany, ale hrad si prohlížíme z bezprostřední blízkosti. Za řekou ještě pozorujeme na kopci golfisty a míříme domů. Konečně je čas rozhlédnout se i po kabině. Letíme většinou rychlostí 180 - 200 km/h, pilot ovládá letadlo pákou, pedály i táhly. Jdeme na přistání, rychlost klesá. Těsně nad zemí očekáváme tvrdý dopad na travnatou plochu dráhy. Opět nic, letadlo lehce dosedne a hladce dojíždí jako na asfaltu.Pilot hlásí dobu letu 26 minut, výherci se můžou těšit na dvojnásobek. Věřte nám, je to zážitek.