Chorvatsko z letadla. Prohlédněte si úchvatné ostrovy i Janouškovu vilu

Úchvatná riviéra směr Šibenik

Po mezipřistání v Zadaru se stáčíme na jihovýchod a letíme nad pobřežím směr Šibenik. Pod námi ubíhají vlevo jedno za druhým letoviska této části Jadranu: Bibinje, Sukošan, Biograd na Moru, Pakoštane. Vpravo pak desítky ostrovů.

Po levé straně letadla se zjevuje 13 kilometrů dlouhé Vranské jezero. Od moře ho odděluje jen kilometrová šíje pevniny, po níž se vine stará známá Jadranská magistrála neboli po chorvatsku Jadranska turistička cesta. Čeští turisté moc dobře pamatují nekonečné kolony, které ji víkend co víkend ucpávaly v dobách, kdy ještě nestála dálnice do Splitu.

Zvoní satelitní telefon, v něm editor Radiožurnálu. "Haló,slyšíme se?" Já jeho ano, on mě ne. "Haló! Haló!" Nic. Vzdává to, já také. Domluvený vstup do vysílání se nekoná. Nemůžu volat zpátky, propásl bych to, kvůli čemu jsme sem letěli, tedy fotografování chorvatského pobřeží Jadranu.

Pohled na moře vpravo je úchvatný. Sytá modř Jadranu, desítky ostrovů a ostrůvků poházených v moři jako by je někdo z rozmaru rozesel všude kolem. Míjíme vpravo ostrov Murter, vlevo Pirovac a Vodici. Přes Prukljanskou úžinu sledujeme most, pod nímž vás odveze loď do Národního parku Krka, což je místní obdoba Plitvických jezer. Pak už jen otočka nad Šibenikem a zpátky k Zadaru a dál na Istrii.

Ostrovy a zálivy ve směru na Šibenik. Fascinující pastva pro oči.

Mořské varhany a Janouškova vila

Fascinující pohledy shora na moře, ostrovy i pobřeží se dají jen těžko popsat. Fotím víceméně bez přestání. Pokud si stáhnete trasu zaznamenanou v Google Earth, můžete si jednotlivé fotky prohlédnout kromě naší galerie také přímo na trase. Míjíme letovisko Jezera na ostrově Murter, marinu v Sukošanu a jsme opět v Zadaru.

Z přístavu právě vyplouvá trajekt na ostrov Ugljan, na zadarském přístavním molu vidíme několik desítek lidí, kteří si sem přišli poslechnout Morske Orgulje, čili Mořské varhany. Pod schody mola jsou důmyslné otvory, do nichž když naráží mořská voda, vytváří zvuky, které se podobají zvuku varhan.

Vlevo zadarské přístavní molo s jeho Mořskými varhanami, vpravo čtvrť, v níž má vilu lobbista Roman Janoušek.

Neodoláme, abychom si na severním okraji Zadaru nevyfotili vilu kontroverzního pražského podnikatele Romana Janouška, který tu pravděpodobně nedávno přikoupil další pozemek, aby měl od domu přístup přímo k moři. Na satelitních mapách uvidíte na místě dnešního staveniště ještě původně stojící budovu.

Zrada v Zadaru. Končíme?

Přistáváme na zadarském letišti. Přivítala nás elegantní letištní budova, přesto jsme tu zažili horké chvíle.

Zadar nás dnes nejprve řádně potrápil. Zrada během mezipřistání na tomto jinak velmi příjemném moderním letišti měla zelené reflexní vesty a jmenovala se letecká inspekce. Zapomenuté doklady od letadla málem způsobily, že letadlo zůstalo na stojánce až do doby, než doklady z Česka dorazí. Naštěstí se inspektoři nakonec spokojili s nafaxovanými doklady přímo z příbramského letiště, kde při startu den předtím osiřely.

Pilot Jiří Pruša Let do Chorvatska jsme mohli uskutečnit díky nabídce Jiřího Pruši. Pro iDNES.cz letěl už před rokem po Česku. Pruša bloguje také na iDNES.cz a vydal knihu Abeceda reálného socialismu, v níž slovníkovou formou a vtipy připomíná pojmy z doby husákovského temna.

Teprve po hodině vyplňování lejster a přátelské kávě na závěr ("Nemůžete letět rozrušený!") jsme mohli rolovat na start. Zachovali se slušně, skutečně nás pustit nemuseli. Letět jsme tedy nakonec mohli, ovšem nabrali jsme další zpoždění a museli situaci přizpůsobit plán letu. Benátky a Lago di Garda jsme z plánu vyřadili a z Terstu poletíme rovnou domů. Bič a pryč.

Nepříjemný zážitek je zapomenut, teď už míříme přes Kvarnerské ostrovy rychle na Istrii. Letíme podél ostrova Pag, který z výšky vypadá jako šedesát kilometrů dlouhá a trochu slisovaná sépie. Úžinu mezi pevninou a Pagem překonává most jménem Paški most, při dopravě autem sem tedy netřeba trajektu.

Vzhůru na Istrii

Na jednom z kamenitých vršků Pagu stálo ještě nedávno zapomenuté dělo, ale z letadla se nám ho tentokrát spatřit nepovedlo. Pag působí dost nehostinně, teprve břeh obrácený k otevřenému moři je zelený.

Virtuální let Letadlem do Chorvatska Kliknutím otevřete mapu letu Zaleťte si s námi do Mariboru virtuálně prostřednictvím Google Earth. Stáhněte si GPS záznam trasy.

Od letoviska Novalja letíme podél nejvíce vzhůru nataženého chapadla sépie Pagu k jeho severnímu sousedu, ostrovu Rab. Před ním otáčíme na západ, mezi námi a Istrií je ostrov Cres a pětadvacet kilometrů moře. A pak už nás čeká západní pobřeží Istrijského poloostrova, italský Terst a přelet Alp. Ale to až příště. Virtuálně si však i tuto část letu můžete prohlédnout už dnes v Google Earth (viz rámeček vlevo).

Přelet nad Zadarskou a Šibenickou riviérou se až na karambol s leteckou inspekcí skvěle vydařil. Pohled na tamní ostrovy, zálivy a průlivy uchvátil i "mého" pilota, který už z letadla viděl ledacos. Svůj stroj pilotoval i nad Afrikou, proletěl se po řece Hudson kolem mrakodrapů Manhattanu v New Yorku, letadlem překonal i Nový Zéland či Skotsko.

Let podél západního pobřeží Istrie a přelet Alp najdete v posledním článku tohoto miniseriálu příští týden.

VIDEO: Chorvatsko ze vzduchu. Jedinečné letecké záběry Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu