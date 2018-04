V létě zní v Kuksu hudba na festivalu i při prohlídkách Hospitalu

Mezinárodní festival klasické hudby Hudební léto Kuks se opět vrací do kostela Nejsvětější Trojice v jedinečném barokním areálu Hospitalu Kuks. Na letošním šestém ročníku od 27. června do 22. srpna zazní na pěti sobotních koncertech řada hudebních lahůdek.

Šporkovské árie si letos hrají se zajíci

Tak jako každý rok se na festivalu představí řada výtečných interpretů. Zahajovací koncert letošního ročníku v sobotu 27. června bude patřit sólistovi Vídeňské státní opery Adamovi Plachetkovi, na druhém koncertu v sobotu 11. července zazpívá polská sopranistka Natalia Rubiś. Právě zde zazní v novodobých premiérách dobové skladby. Jejich zdrojem je archiv, který v Kuksu v polovině 18. století založili členové řádu Milosrdných bratří.

Teprve pohled z větší dálky vám prozradí, jak je areál v Kuksu obrovský.

Třetí festivalový koncert v sobotu 25. července nabídne skladbu docenta pražské Akademie múzických umění (AMU) Otomara Kvěcha na téma Zaječí árie. Organizátoři Hudebního léta Kuks totiž každý rok podporují soudobou tvorbu objednávkou skladby, která pak na festivalu zazní ve světové premiéře. Jejich inspiračním zdrojem jsou vesměs slavné šporkovské árie; v minulých ročnících například zazněla skladba Emila Viklického, inspirovaná árií Bon Repos, loni to byla skladba Hubertské převleky hraběte Šporka od profesora pražské AMU Ivana Kurze na téma Hubertské árie. Variace na Zaječí árii tento trojlístek jistě vhodně doplní.

Hudba v polovině léta

Západně od Kuksu objevíte slavný Betlém Matyáše Bernarda Brauna, soubor pískovcových plastik rozmístěných v lese.

Při čtvrtém koncertu v sobotu 8. srpna zahraje Škampovo kvarteto díla W. A. Mozarta, J. Haydna a letošního jubilanta J. J. Ryby. Novodobá premiéra jeho skladby zazní také na pátém, závěrečném festivalovém koncertu v sobotu 22. srpna, kde jedním z interpretů bude houslista a profesor na Institute of Music v Clevelandu Ivan Ženatý.

Při některých slavnostech teče po stranách kaskádového schodiště místo vody víno – tak jako za dob hraběte Šporka.

Barokní nástroje a původní kukská hudba budou ale znít i v uších těch, kteří si koupí vstupenky na hlavní hospitální prohlídkový okruh. Prohlídky s hudbou v podání souboru SoliDeo budou trvat až do středy 2. září. Na konci srpna je pak doplní festival barokního divadla, opery a hudby Theatrum Kuks, který od 27. do 30. srpna nabídne hudební, divadelní a landartová vystoupení v exteriérech a interiérech celého údolí.

Cesta z Kuksu až do Betléma vede přes novou Křížovou cestu

Cestou z Kuksu do Betléma objevíte Křížovou cestu se souborem nových pískovcových soch.

Ať už se vypravíte do Kuksu na některý z koncertů, na prohlídku obnoveného Hospitalu s expozicí Českého farmaceutického muzea, do Galerie českých vín, na prohlídku znovuzrozené bylinkové zahrádky za Hospitalem anebo třeba v září na vinobraní, měli byste se projít zvláštní krajinou v okolí. Nechte se vést třeba trasou okružní Naučné stezky Kuks – Betlém; z Kuksu míří po břehu Labe ke Křížové cestě se souborem nových pískovcových soch. Odtud už je to jen kousek je slavnému Braunovu lesnímu Betlému, souboru pískovcových plastik rozmístěných v lese západně od Kuksu.