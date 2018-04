Létání zlevnilo, nejvíc do Paříže a USA. Přehled výhodných aerolinek

Pokud vás ještě nedávno odrazovaly od cesty letadlem na letošní prázdniny zprávy o tom, že ropa zdražuje letenky, zkuste se znovu podívat na nabídky leteckých společností. Po loňském výrazném zdražení se ceny letenek z Prahy do většiny míst ustálily, nebo dokonce o něco klesly. Potvrzuje to srovnání MF DNES s cenami do vybraných měst loni a letos i hlasy prodejců letenek.

"Podle našich statistik vychází průměrná cena letenky zhruba o tisíc korun levněji než loni," říká Robert Dvornický ze společnosti Condor. Například loni se do Burgasu dalo dostat za 3 100 korun, letos stačí 2 428 korun.

Podobně mluví i další prodejci, oficiální čísla z mezinárodního sdružení leteckých dopravců IATA ukazují v jednotlivých měsících většinou stagnaci.

Kde je konkurence, zlevňují ČSA

Pokles cen na českém trhu při letech po Evropě letos vede firma, od které by to čeští zákazníci dlouho nečekali: České aerolinie. Nové vedení jejich obchodu, posílené o lidi ze zkrachovalých SkyEurope, výrazně posunulo nejnižší tarify letenek směrem dolů. S ČSA se tak už letos dala pořídit letenka pod dva tisíce korun, tarify do tří tisíc korun jsou běžné.

Ale levné letenky seženete jen tam, kde je konkurence: jakmile hledáte letenku do města, kde jsou ČSA na lince osamoceny či létají se spřátelenou firmou, zaplatíte většinou za stejně dlouhý let několikanásobek. To je vidět i na lince do Londýna: odchod ČSA znamenal zdražení letenek.

Evidentní je to na lince do Paříže. Ještě loni se tam pohybovaly ceny na pěti tisících korunách, teď seženete bez problémů zpáteční letenku i za polovinu. Při ceně letištních poplatků je přitom jasné, že za takovou cenu nemůže letenka zaplatit náklady na let. Rozchod ČSA s Air France drží ceny stále dole, konkurenční boj trvá. "Paříž je jedna z nejzajímavějších a nejlákavějších nabídek letošní sezony," míní Dvornický.

Podobné je to také například na lince do Milána.

Stokorunové letenky na trhu jsou výjimkou, přesto se dají najít kombinace nízkonákladových společností, které umožní i na Kanárské ostrovy cestu za pár stovek. Levné letenky mezi dvěma až čtyřmi tisíci korunami jsou letos podstatně dostupnější než loni. I na lety během června, tedy začátek sezony, seženete často pro let k moři letenku za čtyři tisíce korun, což bývalo v minulosti takřka nepředstavitelné.

Ceny padají i při letech mimo Evropu

Zajímavě se vyvíjejí i ceny na dálkových linkách. Konkurence se zahustila natolik, že se výrazně smazaly i rozdíly mezi odlety z Čech a například z Německa nebo Rakouska. Letenka do New Yorku za 11 tisíc se stala už standardem, ale klesly i výrazně ceny do dalších amerických měst. Do Kalifornie například zalétnete za patnáct tisíc korun.

Srovnání cen letenek – boxíky V každém boxu (viz níže) je uvedena nejprve cena letenek při odletu na přelomu května a června s návratem do 5–10 dní. V druhém sloupci je nejnižší nabízená cena letenky pro termíny až do konce září. Jde o kompletní cenu včetně všech tax za zpáteční let. Ceny se mohou měnit a jsou platné v termínu sběru dat. Ve třetím sloupci v poznámce vidíte, zda aerolinka účtuje poplatek za zavazadlo, nebo zda je let s přestupem.

"Cesty do USA jsou díky posilování koruny letošním hitem mezi našimi zákazníky. Češi rádi létají do New Yorku na nákupy a také stále častěji na Floridu," říká Roman Fritschka z OK-Tours. "V porovnání s loňským rokem ceny klesly o dva až šest tisíc korun," dodal Dvornický.

Leťte z Brna, ušetříte

Nezvykle levné cestování mají letos lidé na jižní Moravě. Z Brna začal létat nově maďarský low-cost Wizz Air do Londýna a Říma, Ryanair přidal linku do španělského Alicante a velmi nízko se drží ceny letů do italského Bergama, které je současně vhodnou základnou pro přestup na jiné levné lety Ryanairu do Středomoří.

Ceny letenek by přitom mohly dál klesat: ropa jde dolů a s tím by měly postupně mizet i palivové příplatky.

Paříž Společnost do 15.6. do září Poznámka ČSA 2 497 2 497 Air France 2 400 2 400 SmartWings 3 673 3 673 easyJet 2 170 1 480 zavazadlo za poplatek

Vítěz: Air France

Cenová válka díky "rozvodu" ČSA a Air France přinesla nejen víc spojů, ale hlavně výrazné zlevnění. Nejvíce letů denně nabízí Air France. Je otázkou, jak dlouho boj vydrží, první ze soutěžících – SmartWings – už začínají počty letů redukovat. Nejlevnější tarify platí obvykle na první a poslední lety. Lety se dají mimořádně levně pořídit i krátce před odletem. EasyJet je sice nejlevnější, nabízí ale jen jeden let denně.

New York Společnost do 15. 6. do září Poznámka Delta 11 054 11 586 Air France 10 901 11 990 let s přestupem Iberia 10 933 14 472 let s přestupem Lufthansa 16 654 13 390 let s přestupem

Vítěz: Delta

I když z Prahy létá přímo do New Yorku jen Delta, ceny odráží vysokou konkurenci. Delta má výhodu přímého letu, s Lufthansou či Air France můžete letět s Airbusem A380, ale musíte jednou přestupovat. Ceny se drží nízko i při odletech relativně brzy. Některé levné lety mají často poněkud dlouhou dobu na přestup. Delta přímým letem nabízí bezkonkurenčně nejrychlejší cestu. Typická destinace, kde se vyplatí hledat mezi různými dopravci.

Ženeva Společnost do 15. 6. do září Swiss 4 930 3 315 Czech Connect Airlines 2 638 2 638

Vítěz: Swiss

Swiss nabízí každodenní spojení, CCA vstoupily na linku nově se čtyřmi lety týdně a mírně nižšími cenami. Podobné tarify si účtují i ostatní aerolinky s jedním přestupem.

Burgas Společnost do 15. 6. do září Poznámka Wizz Air 2 428 2 428 zavazadlo za poplatek SmartWings 5 255 5 255

Vítěz: Wizz Air

Klasická dovolenková destinace, Wizz Air létá dvakrát týdně ve velmi neatraktivní čas v pět ráno. SmartWings jsou většinou dražší, ale nabízí podstatně víc letů, většinou každý den, i když rovněž v pět ráno.

SmartWings nabízí kromě letů z Prahy přímé spojení do Burgasu i z Ostravy za podobné ceny. Levnější může být letecké spojení do Sofie a následná cesta po zemi nebo koupě samotného zájezdu.

Londýn Společnost do 15. 6. do září Poznámka British Airways 6 172 5 104 easyJet 3 084 1 723 zavazadlo za poplatek Wizz Air 2 158 2 429 zavazadlo za poplatek Wizz Air z Brna 1 888 1 888 zavazadlo za poplatek Ryanair z Brna 1 848 2 742 zavazadlo za poplatek

Vítěz: easyJet

I když cenově je WizzAir někdy nepatrně levnější, nejjistější volbou na lince do Londýna, odkud loni zmizely už České aerolinie, zůstává britský easyJet létající na letiště Gatwick a Stansted. Pro dopravu z obou letišť do centra metropole se vyplatí koupit si jízdenky na vlak či autobus dopředu.

British Airways letí na hlavní letiště Heathrow, v ceně je vzhledem k hustému provozu často i nedobrovolný vyhlídkový let nad Londýnem.

Kodaň Společnost do 15. 6. do září Poznámka ČSA 3 560 2 610 Cimber Sterling 4 384 3 474 Norwegian 2 925 2 112 zavazadlo za poplatek

Vítěz: ČSA

I když řada lidí předpovídala, že ČSA kvůli dlouholeté konkurenci na lince do dánské metropole skončí, zatím dál létá dvakrát denně za velmi příznivé ceny. Levnější Norwegian má za nízké ceny velmi omezený počet letů, Cimber Sterling je ve většině termínů mírně dražší.

Toulouse Společnost do 15. 6. do září Poznámka Vueling 3 375 3 125 Air France 4 344 4 344 zavazadlo za poplatek Lufthansa 5 649 4 028

Vítěz: Vueling

První přímá linka s hlavním městem airbusů výrazně zlepšila spojení Prahy s dosud Čechy nepříliš objeveným jihozápadem Francie. Společnost Air France reagovala poklesem cen, ale pouze s přestupem, stejně jako Lufthansa. Nevýhodou může být fakt, že Vueling létá přímo jen třikrát týdně.

Antalya Společnost do 15. 6. do září Poznámka SmartWings 6 966 6 966 Turkish Airlines 8 679 8 679 let s přestupem Pegasus Airlines (z Drážďan) 4 325 4 575

Vítěz: SmartWings

Poprvé jsou v nabídce letos přímé lety na Tureckou riviéru, kam dosud létala jen charterová letadla. Tarify nejsou extra výhodné, přesto pro ty, kteří chtějí cestovat po tureckém pobřeží individuálně, poměrně zajímavé.

Alternativou jsou místa v charterových letech z Německa či Rakouska, například s Pegasus Airlines se dá zpáteční letenka z Drážďan sehnat do pěti tisíc korun. Levnější někdy dokonce může být než samotná letenka koupě celého zájezdu. Nikdo jiný přímo nelétá, nejlevnější z přestupových vychází Turkish Airlines.

Bangkok Společnost do 15. 6. do září Poznámka Emirates 13 714 16 964 let s přestupem Turkish 16 756 16 756 let s přestupem Aerosvit 14 304 12 844 let s přestupem KLM 20 270 14 529 let s přestupem Austrian 15 488 16 154 let s přestupem

Vítěz: Emirates

I když léto není pro cesty do Thajska nejatraktivnějším termínem, letní měsíce nabízejí obvykle pro cesty z Evropy nejnižší ceny. Emirates jsou na lince do Bangkoku dokonce levnější, než když se s nimi letí jen do Dubaje, kde se přestupuje.

Bangkok je pravidelně v akčních cenách aerolinek, zejména mimo sezonu není problém sehnat letenku do patnácti tisíc korun.

Sydney Společnost do 15. 6. do září Poznámka Korean Air 42 555 28 055 let s přestupem Emirates 28 828 28 828 let s přestupem Finnair 32 944 31 863 let s přestupem Brit. Airways 33 164 32 843 let s přestupem

Bez vítěze

Pokud máte strávit v letadle nejméně 24 hodin, vyplatí se porovnávat cenu i délku letu. Ta se může hodně lišit, například u Korean na zpátečním letu strávíte v některých dnech kvůli špatné návaznosti letů na cestě přes 40 hodin.

Emirates čistě teoreticky nabízí nejrychlejší spojení, nejnižší tarify, ale zpět letí ještě přes Bangkok a cesta trvá rovněž dva dny. Zajímavou alternativou je najít si letenku z Londýna, kde je na lince do Sydney největší konkurence.

Dubaj Společnost do 15. 6. do září Poznámka Emirates 13 265 13 265 SmartWings 8 689 – Aerosvit 6 989 6 814 let s přestupem Aeroflot 13 511 8 528 let s přestupem

Vítěz: Emirates

Do čím dál oblíbenější destinace Čechů nabízí každý den přímé spojení Emirates, SmartWings budou létat letos až třikrát denně. Pokud jdete po kombinaci ceny a pohodlí, vychází lépe SmartWings. Emirates nabízí častější spojení a lepší palubní zábavu, ale také vyšší ceny. Extrémně nízké tarify zkouší na českém trhu AeroSvit, cesta ale obnáší přestup v Kyjevě, společnost navíc nemá mezi cestujícími nejlepší pověst.

Amsterdam Společnost do 15. 6. do září Poznámka ČSA 4 037 3 550 KLM 4 657 3 550 easyJet 2 778 1 418 zavazadlo za poplatek

Vítěz: easyJet

Stále velmi dobře konkurenční linka, kde se ceny i krátce před odletem drží na relativně nízké úrovni. ČSA nabízejí pro Čechy nepatrně lepší časy odletů než KLM, obě společnosti vypravují každý den tři lety, easyJet jeden. I díky menšímu počtu letů je ale s cenou výrazně níže než konkurence.

Alternativou pro lety do Nizozemska může být i nová linka společnosti Transavia do Rotterdamu.

Barcelona Solečnost do 15. 6. do září ČSA 3 821 3 821 Vueling 4 425 3 425 zavazadlo za poplatek Wizz Air 2 563 2 563 zavazadlo za poplatek SmartWings 4 754 4 754

Vtěz: Wizz Air

Pokud jdete jen po ceně, Wizz Air většinou vítězí, i když nakonec můžete skončit při návratu v Katovicích. Nejvíce letů nabízí ČSA, které se po nedávném zlevnění dostaly v některých termínech na velmi atraktivní tarify.

Vueling je na lowcosty relativně drahý, ale nabízejí velmi přijatelné ceny i těsně před odletem. Levnější alternativou, pokud preferujete klasické dopravce, může být akční tarif s přestupem někde v Evropě.

Atény Společnost do 15.6. do září Poznámka ČSA 6 287 6 287 Lufthansa 4 994 5 204 let s přestupem LOT 6 715 6 614 let s přestupem Czech Connect Airlines – 2 990

Vítěz: CCA

Na linku do Atén vstupuje od 23. června nově společnost Czech Connect Airlines. Dva lety týdně neosloví asi obchodní klientelu ani cestující toužící po flexibilitě, cena 2 990 Kč ale může nalákat řadu lidí například na prodloužený víkend. ČSA jsou sice dražší, ale nabízejí podstatně víc letů. Ostatní aerolinky jsou pouze s přestupem.