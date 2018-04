Bary, luxus, sexy letušky. Tak se létalo v Boeingu v 70. letech

Snaha dostat do letadel co nejvíce lidí a tím zvýšit zisk společnosti nabírá bizarních obrátek. Nově si společnost...

Takový výhled nemají ani piloti dopravních letadel. Během několika let by se cestující mohli při dlouhých a nudných...

Německý tým konstruktérů nedávno představil projekt dopravního prostředku budoucnosti, který by měl skloubit výhody...

Spaní nad hlavami spolucestujících. Tak mají v letadle cestovat vyvolení

Jak do letadla „poskládat“ co nejvíce cestujících a přitom jim dopřát co největší míru pohodlí? Tuto otázku řeší...