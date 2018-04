Létající koberec právě odpovídá čtenářům iDNES

Hudební skupina Létající koberec začala na naší scéně vystupovat od roku 1994, kdy se od hraní v čajovnách postupně přesunula na pódia známých pražských klubů. Zakládajícími členy byli hudebník a léčitel Petr Piňos společně s bubeníkem Michalem Hamanem, kteří tvoří jádro Létajícího koberce dodnes. Se skupinou dále vystupují stálí hosté, z nichž každý vnáší do hry svůj neopakovatelný styl. " Když přijde někdo, kdo se zajímá hlavně o africkou hudbu , tak se do vystoupení vmísí více afrických rytmů. To samé se projevuje i ve skladbě nástrojů, která je proměnlivá. Od indiánských bubnů, arabských darbuk, přes chrastítka, bonga či perkuse. Pro oživení používáme také sampler a zpěvy přírodních národů. A právě v kombinování rytmů různých kultur vidíme jakési poselství pro naší současnou dobu. Lidem nemusí být z dané kultury nic srozumitelné, ale již samotný rytmus jim hodně napoví, " vysvětluje Petr Piňos.

Létající koberec tak pracuje především s rytmy, které dovedou lidi naladit na archetypální pocity a díky nimž se u jednotlivců mohou navodit i stavy změněného vědomí." Přírodní národy využívaly hudbu hlavně k léčení, pomáhala určitému vyladění se na potřebné úkony či rituály. My dnes chápeme hudbu především z její estetické stránky a naše pozornost se zaměřuje mnohem méně na hlubší věci, které v sobě hudba nese a jež jsou pro člověka velmi cenné. "

Koncerty Létajícího koberce jsou jednou velkou taneční party, na které se prolínají dvě roviny- dynamická a klidná. Celé vystoupení je vlastně improvizovanou hrou, při níž se hráči nejprve vyladí jeden na druhého a postupně se nechávají inspirovat i reakcí publika. "Ovlivňuje nás atmosféra v sále, pokud jsou lidé klidní, i naše hudba je klidnější, pokud ale tancují, je vše naopak dynamické. Souhra hráčů funguje na předávání energie, která se šíří ve vlnách. Její odeznívání je většinou spojeno s koncem hry a naopak. Součástí produkce je vystoupení tanečnice Lízy Vegrové , která sama vyučuje břišní tance. Její tanec sice může podporovat a inspirovat řadu lidí, ale na druhou stranu se s ním musí zacházet opatrně. Nechceme, aby se z našich koncertů stala bubenická vystoupení s tanečnicí, při němž lidé pouze sledují , co se bude dít na pódiu a zapomínají na sebe, své vlastní prožitky," vysvětluje Petr Piňos.

Létající koberec vystupuje v sučasné době pravidelně v Roxy a OKD Vltavská. Má za sebou tři CD, z nichž poslední CD Ethnology obsahuje i interaktivní hru, která by měla posluchačům sloužit jako určitá cesta sebeobjevování. I když si chce skupina do budoucna nadále uchovat tvář v podobě rituálu a tance, přemýšlí o větším zapojení zpěvu. " Zpěv by se spojil s energií, kterou je Létající koberec schopen vyprodukovat a myslíme si, že by tak hudba oslovila větší množství lidí. V naší kultuře totiž nejsme zvyklí poslouchat jen rytmus, i když je univerzální. Zpěv tak vystoupení nejen oživuje, ale zároveň napomáhá jeho snadnějšímu pochopení," říká Petr Piňos.