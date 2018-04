Letadlo zřejmě smetl vítr

Tchajwanský premiér Čang Čun-siung uvedl v místní televizi, že si neštěstí možná vyžádalo přes 100 obětí. Podle singapurských aerolinií neštěstí určitě přežilo 84 osob, z nichž 68 je zraněno a bylo hospitalizováno. Většina z nich utrpěla popáleniny různého stupně. Pilot, který přežil, sdělil, že na startovací ploše narazil na "nějaký objekt". Tuto teorii potvrdili podle agentury AP i někteří přeživší cestující. "Cítil jsem, jako bychom narazili do něčeho obrovského," řekl Američan Doug Villerman reportérům poté, co byl ošetřen v nemocnici. Hypotézy o příčině neštěstí hovoří zatím o silném větru, který zezadu mohl strhnout stoupající letadlo zpět na zem. Letadlo se zřítilo ve 23:18 hodin místního času (16:18 středoevropského času). Rozlomilo se na tři části a okamžitě po dopadu se vzňala přední část, z níž pasažéři slyšeli předtím výbuch. Nepotvrzené zůstaly původní zprávy, podle nichž měl Boeing dopadnout na letadlo čínských aerolinií, které parkovalo prázdné na letištní dráze. Požár letadla se podařilo zlikvidovat do hodiny, ale i po čtyřech hodinách od pádu měli záchranáři potíže dostat se do nejvíc zničené přední části. Byla to druhá velká havárie na Čankajškově mezinárodním letišti v průběhu dvou let. V roce 1998 zahynulo v airbusu čínských aerolinií 202 cestujících. Pro singapurské aerolinie to byla od jejich založení v roce 1972 naopak první katastrofa takového rozsahu. Letadlo startovalo za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek. Kvůli nim včera tchajwanské úřady připravily několik středisek pro eventuální oběti tajfunu, jenž má ostrov zasáhnout ve středu. Byly rovněž zrušeny některé lety, zavřeny školy a na pobřeží vyhlášena pohotovost. Občané byli upozorněni na nebezpečí sesuvů půdy a záplavy. V Tchaj-peji a okolí velmi silně pršelo.





Hasiči u trosek Boeingu 747-400 singapurských aerolinií, které se za bouře zřítilo na letišti v Tchaj-peji, 31. října 2000