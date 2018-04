Letadlo nouzově přistálo. Kvůli rvačce o sklopené sedadlo

Nepříjemná situace nastala během letu Boeingu 767 společnosti United Airlines z Washingtonu do Ghany. Konflikt se odehrál krátce po startu letadla poté, co jeden ze 144 cestujících stiskl tlačítko sklopit sedadlo. Soused sedící za ním ale nejspíš neměl na "intimní" sblížení se spolucestujícím ve svém klíně náladu. Rychle totiž následovala rána do hlavy a divoká potyčka.

Nepomohl ani rychlý zásah stevarda a dalšího spolucestujícího se snahou vyřešit svár smírem, vřava pokračovala. Protože nebylo jasné, jak se situace vyvine, pilot se nakonec rozhodl vrátit na mezinárodní letiště Washington Dulles.

Drahá hádka

Z Andrewsovy letecké základny v Marylandu okamžitě vystartovaly dvě stíhačky F-16, které doprovázely boeing až do přistání. Celá akce byla docela nákladná, napsal americký deník Washington Post, který o případu informoval jako jeden z prvních. Stroj totiž musel kroužit před přistáním dalších dvacet minut, aby spotřeboval určitou část paliva. Boeing, který byl připravený na zámořský let, měl totiž plné nádrže a pro přistání musel snížit hmotnost na požadovaný limit.

Letadlo nakonec odletělo do Ghany v pondělí ráno, zda byli viníci na palubě a pokud ano, kde seděli, mluvčí United Airlines Mike Trevino neprozradil.

