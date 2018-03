Havaj, New York, Řím a Paříž - kdo by se nechtěl na tato místa podívat. Jenže ne každý cestu letadlem zvládá - ať už kvůli panickému strachu z cestování ve výškách nebo kvůli zdravotním komplikacím. Japonská společnost First Airlines nabízí lidem zážitky z oblíbených turistických destinací ve virtuální podobě.

Odlétá se z centra Tokia a virtuální letadlo pojme až dvanáct cestujících. Ti jsou usazeni v místnosti navržené přesně jako interiér letadla v sedadlech stroje A310 nebo A340.

Proč by někdo chtěl letět a přitom nikam nedoletět? Jde o zprostředkování zážitku z letu těm, kteří se jinak na palubu letadla nejspíš nikdy nedostanou.

A také o netradiční degustaci světových specialit. „Skutečná cesta je drahá, časově náročná a je otravné se na ni připravovat. Takže si myslím, že je dobré si to takhle bez nepříjemností užít,“ uvedl jeden z virtuálních cestovatelů.

Připoutejte se, vzlétáme

Na první dojem probíhá let tak jak má, se všemi svými náležitostmi. Při vstupu na palubu letadla vítá cestující usměvavá letuška, která rozdává speciální set pro projekci virtuální reality. Cestující se připoutají a nechybí ani poučení o bezpečnostních opatřeních a instruktáž, jak zacházet z maskami a záchrannou vestou - to pro případ, kdyby se let zkomplikoval a cestující byli v ohrožení.

Pak přichází simulovaný vzlet letadla, který doprovázejí zvuky motoru. Zbytek letu stráví poslechem hudby nebo sledováním filmů. To vše bez toho, aniž by cestující odlepili nohy z povrchu zemského. A bez zpoždění, kalamit, turbulencí a plačících dětí. Jediné, co by si měli zákazníci First Airlines prožít, je vizualizace oblohy a měst, a také vysoký komfort v pohodlných sedačkách.

„Opravdu jsem si let a servis aerolinek užila. Připadalo mi, jako bych seděla ve skutečném letadle,“ pochvaluje si další z cestujících Ai Tamura.

Virtuálního cestování hodně využívají starší lidé. „Máme spoustu starších zákazníků, kteří chtějí cestovat do zahraničí, ale kvůli svým fyzickým omezením už toho nejsou schopni,“ uvedl manažer aerolinek Hiroaki Abe.

Za první třídu lidové ceny

A kolik taková legrace stojí? Letenka do první třídy se dá aktuálně pořídit za 5 980 jenů, v přepočtu asi 1 165 korun. Letenka do byznys třídy stojí 4 980 jenů (asi 970 korun) - podrobný rozpis včetně ceníku najdete na stránkách FirstAirlines. Je to cena přijatelná pro řadu lidí, protože se jedná o zlomek toho, kolik stojí skutečná cesta do zámoří.

V ceně letenky je dvouhodinová cesta s virtuální prohlídkou destinace, ale také čtyřchodové degustační menu se specialitami ze země, kam se zákazníci vydají. Pokud například letí do Paříže, naservírována jim bude tradiční cibulová polévka a lososový tatarák s bazalkovou omáčkou a kaviárem. Při cestě do New Yorku se podává salát, manhattanská mušlová polévka, hovězí steak se slaninou a cheesecake, cestou do Říma si vychutnají například lososové carpaccio, polévku minestrone s kuskusem i tiramisu.

Virtuální cestování se v Japonsku těší úspěchu: od roku 2016, kdy společnost lety zavedla, jsou cesty do všech destinací pravidelně vyprodány. Společnost byla založena v jedné z obchodních a zábavních čtvrtí Tokia s názvem Ikebukuro a do budoucna plánuje zavést také domácí lety po Japonsku s degustací, která se zaměří na regionální speciality.