Past na teroristy a kokpit vzadu. Jak se bude létat v budoucnosti

Kokpit jako ze Star Treku

Mezi poměrně reálné projekty patří dva patenty Airbusu. Evropský letecký výrobce si nechal dát ochrannou známku na koncept virtuálního kokpitu bez oken. Výhled z kabiny by pilotům nahrazoval interaktivní displej, na který by se promítaly mapy okolí, doplněné o navigační informace a další.

Na vývoji podobné technologie už delší dobu pracuje také americký Honeywell. „Virtuální okna“ pilotní kabiny by například umožňovala přistání za velmi špatné viditelnosti.

Airbus si navíc představuje, že by kokpit mohl být umístěn i jinde než dosud, například na zádi letadla. Nos letadla by pak mohl být štíhlejší a tudíž aerodynamičtější.

Jak zabavit cestující

Podobně reálně se jeví návrh interaktivních dotykových oken. Airbus má patent na interaktivní okénka, která se budou chovat jako dotykový displej. Ten by cestujícím po kliknutí zobrazil například informace o městech, pamětihodnostech či přírodních zajímavostech, nad nimiž se letoun zrovna nachází.

Airbus má i další nápady, jak během letu zabavit cestující. Nechal si patentovat novou verzi zábavního systému, který počítá s využitím virtuální reality. V opěrkách sedaček by měly být zabudované přilby, do nichž by se cestujícím promítaly trojrozměrné filmy nebo hry.

Všechno pro bezpečnost

Poněkud úsměvně se jeví patent Airbusu, který by měl přispět ke zvýšení bezpečnosti na palubách letadel. V podlaze za pilotní kabinou by měla být zabudována padací dvířka a na pokyn pilotů by se jimi útočník propadl a v prostoru pod podlahou by zůstal uvězněn. Posádku v kokpitu by o přítomnosti útočníka informovaly kamery snímající prostor a přenášející ho do pilotní kabiny.

Skoro 50 let staré letadlo patří stále k nejoblíbenějším Krásným příkladem konzervativismu v letectví je Boeing 747, jeden z největších dopravních letounů současnosti. Stroj přezdívaný Jumbo patří k nejčastěji provozovaným velkokapacitním letounům a těší se oblibě cestujících, pilotů i leteckých fanoušků, kteří ho často označují jako nejkrásnější letadlo všech dob. Letoun samozřejmě prochází modernizacemi, vylepšuje se přístrojové vybavení, motory, použité materiály nebo interiéry, ale navenek vypadá stále téměř stejně.

Asi nejodvážnější návrh však pochází z dílny Boeingu. Americký výrobce si v roce 2012 nechal patentovat systém protiraketové obrany letadel.

Jednoduše řečeno, systém by byl schopen detekovat rázovou vlnu z exploze rakety (která obvykle nezasáhne přímo letadlo, ale vybuchne v jeho blízkosti a poškodí ho právě rázovou vlnou a střepinami) a vytvořil by kolem stroje plazmové pole, které by vlnu zneutralizovalo.

Létající děravá kobliha

Jako z dílny sci-fi umělce vypadá i návrh Airbusu, který počítá s úplně novou tváří letadel. Trup by měla tvořit jakási „kobliha“ s dírou uprostřed a takový stroj by nabízel víc prostoru v kabině pro cestující. Díra uprostřed by měla zajistit rovnoměrnější namáhání materiálu.

Dalším zajímavým projektem z dílny Airbusu je návrh letadla s průhlednými stěnami a střechou z roku 2011 (Čtěte: Airbus chystá průhledné letadlo. Jak se bude létat za 40 let).

To, že si letečtí výrobci nechají podobné „nápady“ patentovat, samozřejmě neznamená, že dojde k jejich realizaci. Je to spíše pojistka pro případ, aby jim podobný nápad někdo nesebral. Letečtí výrobci se však ve svých plánech (nebo spíše snech) nedrží při zemi. A nic na tom nemění ani fakt, že samotná letadla už téměř 80 let vypadají pořád stejně.