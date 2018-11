Jak létání útočí na vaši imunitu. Pozor na stolečky a palubní časopisy

Preventivní opatření 1. Myjte si ruce

Slyšíte to od dětství, ale při pobytu v letadle to platí ještě důsledněji. Dezinfekční ubrousky použijte klidně i několikrát během letu. Nezapomeňte, že choroboplodné zárodky ulpívají i na bezpečnostních pásech, loketních opěrkách, nebo polštářcích a dekách, které dostanete na dlouhých letech. 2. Seďte u okna

Pokud můžete, vyberte si sedadlo u okna a v přední části letadla. Tam je podle studie z letošního roku riziko nákazy menší. 3. Prospěte se

Dbejte na to, abyste svému tělu několik nocí před letem dopřáli dlouhý a kvalitní spánek. Vyčerpání nebo stres zhoršuje imunitu a činí vás náchylnější k onemocnění. „Na cestu je třeba vyrazit v pohodě a zdráv. Vyspalý, odpočatý, zavodněný, sytý. Rozhodně ne do půlnoci se za použití alkoholu loučit s přátelí, do čtyř hodin v noci balit kufr a ve stresu v šest ráno vyrážet na letiště. Pak je cesta zvýšenou zátěží,“ říká Jan Rutsch. 4. Pijte

Dostatečný pitný režim je základem a v letadle to platí dvojnásob. Dbejte na to, abyste během letu svému tělu dodávali dostatek tekutin. Jak už bylo řečeno, extrémně nízká vlhkost vzduchu v letadle vede k vysušování sliznic a snížení obranyschopnosti organismu.