Sledujte, jak letadlo přerušilo přistání poté, co se už dotklo země

Letadlo irské letecké společnosti Aer Lingus na pravidelné lince z Dublinu pak po deseti minutách úspěšně napodruhé přistálo, uvedl deník Manchester Evening News.

Některé britské zpravodajské servery, které video zveřejnily, označily za příčinu nedokončeného prvního přistání velmi silný vítr. Pilot podle nich použil manévru go around s přerušeným přistáním a návratem na „vyčkávací kolečko“.

Faktem je, že pokud se na video dívá laik, záběry se jeví dramaticky a vítr je tam v poryvech slyšet. Zeptali jsme se proto českých leteckých expertů, jak by situaci na videu, které se stalo v posledních dnech hitem sociálních sítí, okomentovali.

Vítr příčinou nebyl, shodli se čeští piloti

Pilot Jiří Pruša a pilot-instruktor Miloš Dermíšek se po zhlédnutí videa shodli na tom, na letišti nefoukal prakticky vůbec boční vítr. „Letadlo přistávalo do protivětru, který foukal téměř v ose dráhy, což není nic nebezpečného. Směr větru je velmi dobře patrný na poloze větrného pytle (ukazatele směru větru) viditelného v 19. sekundě videa. Tomu odpovídá i fakt, že letadlo nevymezovalo snos proti bočnímu větru ani při prvním a ani při druhém přistání,“ uvedli pro iDNES.cz znalci.

Podle nich tedy letadlo - korektně řečeno – neudělalo klasický „go around“, ale spíše „touch and go“. Rozdíl je v tom, že při „go around“ se pilot rozhodne nepřistát, přidá plyn, vystoupá a buď se rozhodne pro opakované přistání nebo odletí na jiné letiště, například v případě špatného počasí. Manévr „touch and go“, ke kterému v tomto případě došlo, kdy se letadlo dotklo podvozkem dráhy, je používán spíše při nácviku přistání.

„Pokud se nejednalo o výcvikový let, ale ví se, že to byl běžný let s cestujícími (z videa to nelze poznat), pak zřejmě došlo k tomu, že pilot z nějakých důvodů (špatný odhad, nedostatečná viditelnost, snaha vymezit snos bočního větru, který v té chvíli ale nefoukal, atd.), přistál do levé část dráhy a teprve po doteku se zemí tento problém vyřešil tím, že přistání opakoval – „touch and go“,“ vysvětluje pilot a publicista Jiří Pruša. Podle něho je možné, že toto řešení zvolil proto, aby se vyhnul smyku, do kterého by se mohl dostat při korekci směru na mokré dráze. Podvozek má při silném dešti logický menší přilnavost k dráze a mohl by se při změně směru směrem ke středu dráhy na velké rychlosti dráhy dostat do smyku.

