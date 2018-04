Letadlem do světa za pár stovek

Buďte na sebe hodní. Poletíte zadarmo!

Dceřiná nízkorozpočtová letecká společnost Song patřící aerolinkám Delta Airlines začne v červnu v USA nabízet pasažérům lístky zdarma za to, že na sebe budou hodní.

Personál letadel firmy Song bude mít při každém letu k dispozici čtyři letenky, které může rozdat pasažérům. Například za to, když někdo někomu pomůže se zavazadly nebo si zachová pozitivní přístup a dobrou náladu i při nepředvídaných problémech během letu.

Společnost Song doufá, že tak povzbudí loajalitu pasažérů ke své značce a výsledkem budou vyšší příjmy pro Delta Airlines. Tato firma přitom loni zaznamenala ztrátu tří miliard dolarů a nedávno varovala trhy, že zvažuje vyhlášení bankrotu. "Už se těším na chvíli, kdy někomu dáme lístek za to, že se chová ke druhému pěkně," uvedl pro BBCNews šéf firmy Song John Selvaggio.

Poletíte, a dostanete zaplaceno?

Odborníci však jsou k tomuto nápadu poněkud skeptičtí. "Jenom doufám, že k sobě pasažéři Song nebudou hodní až přespříliš. Již nyní nejsou zisky firmy dobré," uvedl analytik pro letectví Ray Neidl z firmy Blaylock and Partners. "Příští aerolinky přijdou s tím, že snad začnou cestujícím za to, že s nimi letí, dokonce platit," dodal ironicky Neidl.

Levně si zalétat lze po celé Evropě

"Naučili jsme lidi létat," říká s trochou nadsázky Philippe Wignon z nízkonákladových aerolinií EasyJet. Svá slova má však podložena čísly. Jen na lince z Prahy do Londýna měsíčně letadla přepraví skoro 60.000 lidí. Před pár lety to nebyla ani polovina.

Právě levné letenky je to, co láká do rychlých a pohodlných letadel. A Praha má v tomto ohledu rozhodně velký výběr. "V současné době nabízí pražské letiště bezkonkurenčně nejlepší možnost, jak cestovat s nízkonákladovými aeroliniemi v rámci celého středoevropského regionu," říká šéf pražského letiště Martin Kačur. "Praha je místo, které přitahuje, proto je tu už tolik společností," doplňuje Wignon.

U nízkonákladových i klasických aerolinií se vyplatí zamluvit letenky na prázdniny už nyní

Praha: ráj létání

Podle Řízení letového provozu bylo v dubnu hlavní město svědkem více než 11.000 vzletů a přistání. Letiště v Praze-Ruzyni se stalo rájem levného létání. Loni tu přistávalo osm nízkonákladových dopravců, mezi nimi nejčastěji britské společnosti EasyJet, BMI Baby, Jet2, FlyBe, italská Volareweb.com, německá Germanwings, slovenská SkyEurope a švédská Snowflake.

Nejvíce spojení směřuje na britské ostrovy, ale rychle se rozšiřuje i nabídka letů na kontinentě. V dubnu tak přibyly společnosti Flyglobespan, které čtyřikrát týdně létají z Prahy do Glasgowa, Sterling European Al, jež spojují Prahu s Kodaní, a Norwegian, které létají do Osla a Trondheimu. Jedním z mála, kdo své lety zrušil, byla švédská Snowflake na trase do Stockholmu.

Do Itálie za tisícovku

K nejzajímavějším nabídkám patří letenky do Itálie. Ještě pár dní nabízí italská Volareweb červencovou cestu z Prahy do Milána a Benátek za 645 korun bez letištních poplatků.

Nejnovějším přírůstkem v rodině nízkonákladových dopravců v Praze je český Travel Service pod značkou SmartWings. Na Prahu si brousí zuby také maďarská Wizz Air zKatovic a Budapešti. Od 1.června navíc začala létat z Prahy do Lisabonu společnost TAP Air Portugal.

Společnost SmartWings nabízí ceny od necelých 1600 korun na linkách do Paříže, Curychu, Madridu, Amsterdamu a Kodaně. Dva Boeingy 737-500 pro 106 cestujících v oranžových barvách SmartWings jsou podle prvních zpráv dvakrát denně zaplněny více, než společnost počítala.

Pozadu nezůstávají ani tuzemské České aerolinie. Zpáteční letenka za hubičku, necelé tři tisíce korun, je nejvíce žádaná na trasách z Prahy do Amsterdamu, Londýna, Madridu a Paříže. Cenou chce ČSA zaujmout i na nové trase do Lucemburku za 4490 korun.

"Samotný prodej letenek doplňujeme prázdninovými pobytovými zájezdy do hotelů na Kypru, Srí Lance a také některými kombinacemi metropolí a zemí jako například Barcelony a Marseille," říká mluvčí ČSA Jitka Novotná.

"Kromě evropských tras aerolinky posilují nabídku pravidelných mezikontinentálních letů například do Soulu a Rijádu," říká mluvčí letiště Anna Kovaříková.

Ruzyně se připravuje na nápor

Pražské mezinárodní letiště kvůli očekávanému náporu provádí stavební úpravy v letištní hale, aby zajistilo rychlejší odbavení a pohodlí cestujících.

"Zvýšili jsme počet pasových přepážek z osmi na jedenáct, rozšiřujeme prostory čekáren u východů k letadlům a na letní sezonu dostavujeme dalších šest odbavovacích přepážek," říká Kovaříková.