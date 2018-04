Zimní řád pražského letiště: bez přestupů do 105 míst ve 39 zemích

Poprvé v zimním období budou mít lidé k dispozici dvě dálkové linky do Číny, které od léta provozují společnosti China Eastern Airlines a Sichuan Airlines. Nově se v zimním letovém řádu objeví společnost Tunis Air s linkou do Tunisu a aerolinky Sprint Air s linkou do polské Radomi.

České aerolinie přijdou s novou linkou do Birminghamu, ukrajinské Oděsy, ruské Kazaně a Ufy či do chorvatského Záhřebu, kam létaly už během letního letového řádu. V zimě budou nově pokračovat i linky společnosti Volotea do Marseille a Toulouse. Letecká společnost Norwegian zahájí pravidelné lety do Stavangeru.

Během zimní sezony bude na pražském letišti létat 58 společností, z toho 53 na linkách pro cestující a pět cargo dopravců. Na seznam aerolinek se základnou na pražském letišti letos přibude společnost Ryanair, která začne od pondělí létat z Prahy do Říma a Bergama poblíž Milána. Irský nízkonákladový přepravce loni patřil mezi pětici největších dopravců na pražském letišti, nyní létá z Prahy do Dublinu, Bruselu a Londýna.

Největší české letiště loni odbavilo přes 12 milionů cestujících, což meziročně představovalo bezmála osmiprocentní navýšení. Letos od ledna do září se počet pasažérů zvýšil o sedm procent na 9,9 milionu a podle odhadů letiště by letos mohl počet atakovat 13 milionů.