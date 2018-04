Letadla, kam se vejde kino i stáje. Toto jsou létající paláce miliardářů

Pokud se vám letouny typu Gulfstream 550 či Bombardier Global 5000 zdají příliš malé a fádní, nejspíš se obrátíte o pomoc na někoho z hrstky elitních designérů, specializujících se na interiéry soukromých biz-jetů, napsal magazín Forbes.com.

Mezi špičky v tomto oboru patří například Edése Doret, firmy Greenpoint Technologies a firma Andrew Winch Designs. V neposlední řadě pak realizační centra jako Lufthansa Technik či Jet Aviation, která se zaměřují na proměnu strojů typu Boeing 747 či Airbus A380 na létající paláce pro V.I.P. klienty z řad nejbohatších lidí světa.

V.I.P. toaleta - Boeing 787 Dreamliner

Luxus za 100–500 milionů dolarů (1,7–8,5 miliardy Kč)

Základní Boeing Business Jet (upravený Boeing 737) s interiérem vytvořeným na míru může stát dost přes 100 milionů dolarů, z toho polovina ceny padne na zařízení interiéru.

Těchto letadel po světě létá kolem 160, pyšní se jím i nejbohatší Čech Petr Kellner. Ten si k obrazu svému nechal přestavět model 737-700. Na vrcholu žebříčku trůní Airbus 380, jehož cena se může vyšplhat na půl miliardy dolarů, spočítal magazín forbes.com.

Fitness, sauna i stáje

A co tedy dostanete za své peníze? Designéři vám navrhnou, co vám na očích (potažmo na účtě) uvidí. Celý interiér navrhnou podle toho, kde byste chtěli sedět, co rádi děláte, jaké jsou vaše oblíbené barvy a materiály, přihlédnou k tisíci detailů. Jeden designér například navrhl do jednoho soukromého boeingu velkou kuchyni v centru stroje, protože majitel vyjádřil přání, že by pro své hosty rád osobně vařil.

V těch největších soukromých biz-jetech je spousta místa pro veškeré možné rozmary a požitky. Můžete si objednat třeba ložnici s vlastní koupelnou, saunu nebo přímo turecké lázně hamam. Výjimkou není ani profesionální fitness, jídelní hala, soukromé kino nebo garáž pro váš rolls-royce. Designéři vám na přání navrhnou i funkční kino, beduínský stan nebo dokonce stáje pro vaše závodní koně.