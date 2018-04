Vřava v oblacích. V letadlech Boeingu bude internet, mobily i televize

Společnost Boeing plánuje, že od roku 2013 začne v konstrukční fázi instalovat do všech nových letadel typu 787 Dreamliner a do svých vlajkových lodí 747-8 on-line operační systémy. Pasažéři tak budou moci využívat všech dostupných on-line vymožeností jako mobilní telefony, živý televizní přenos, přístup k wi-fi a internetu.

Od roku 2014 by letadla také měla podporovat bezdrátové streamování.

Některé letecké společnosti už dnes nabízejí určité služby, jako např. televizní přenos, používání mobilních telefonů nebo wi-fi. V letadlech Boeingu budou k dispozici všechny služby všem, což by mohlo představovat problém pro ty cestující, kteří touží po klidu.

"Pasažéři si přejí připojení na e-mail, internet a další on-line vymoženosti, na které jsou zvyklí," argumentuje Mike Sinnet, jeden z hlavních inženýrů firmy Boeing.

O používání mobilních telefonů a jejich vlivu na citlivé elektronické palubní systémy diskutují experti už roky. O tom, zda se nakonec bude moci na palubě letadla telefonovat během letu, musí rozhodnout letecké společnosti ve spolupráci s vládami a příslušnými regulačními úřady.

Cestující telefonovat nechtějí, žádají klid

Otázkou ale je, zda to nakonec uvítají i sami cestující. V květnu umožnila letecká společnost Virgin Atlantic telefonování ve svých Airbusech A330 na pravidelné lince z New Yorku do Londýna prostřednictvím systému, který fungoval jako telekomunikační základna.

Stejnou službu předtím nabídly i Lufthansa a Qatar Airways, ale poté, co byly zaplaveny stížnostmi od cestujících, od ní rychle upustily. V průzkumu, který následně udělala společnost Qatar Airways, s telefonováním na palubě během letu nesouhlasilo více než 80 procent dotázaných.

Podobně se vyjádřila i australská aerolinka Qantas, která s nápadem umožnit telefonovat na palubě letadla koketovala už v roce 2007. Poté, co provedla mezi svými zákazníky průzkum, to ale nakonec nezrealizovala. "Zatímco náš průzkum ukázal, že cestující touží po internetu, už zdaleka nejsou tak nadšeni z představy, že by seděli vedle někoho, kdo by se 'vykecával' na telefonu během dálkového letu," uvedl mluvčí společnosti pro australský list Herald Sun.

