Léta drahoty vyhnala cizince z krkonošských kempů, teď se vracejí Češi

Liščí farma nabízí ubytování ve stanech, v chatičkách i v hotelu. V první třetině prázdnin však v rozlehlém areálu rozhodně plno není. Chatičky jsou obsazeny tak z desetiny, místa pro stany zůstávají volná. V hotelu to je o poznání lepší.

"Takřka vždy máme zcela obsazeny velké vybavené stany, které tu jsou předem připraveny pro klienty," říká ředitel kempu Petr Kratochvíl. Hlavní nápor turistů tradičně čekají na přelomu července a srpna.

Většinu klientů tvoří rodiny s dětmi

Drtivou většinou kempařů tvoří mladé rodiny s dětmi. Přilákat na dovolenou právě ty je ostatně i cílem současného vedení. A podle všeho se to daří. Prolézačky, hrady, skluzavky nebo trampolíny jsou všude kolem a děti si atrakcí jaksepatří užívají.

Nejvíc se ale malí návštěvníci vyřádí v bazénu. Rodiče si zase mohou zahrát minigolf, tenis, volejbal nebo posedět u sklenky vína v místním baru, který je k dispozici celý den. Děti přitom mají stále na očích.

"Upravili jsme webové stránky, aby byly atraktivnější pro rodiny s dětmi, prezentujeme se na dětských serverech. Chystáme také minizoo, kde si děti budou moci zvířata pohladit. Celý areál je uzavřený, pro děti je to bezpečné. Cílíme tímto směrem," vysvětluje Kratochvíl.

Snahy vedení kempu si všímají i rodiče. "Je vidět, že myslí na děti, není to jen továrna na peníze. Nejvíc jsem vděčná za bazén. Na internetu to však měli ještě o něco vykreslenější, chybí tu třeba skákací hrad," říká Soňa Jirotová ze Štětí.

Beton pod houpačkami vypadá nebezpečně

Marcela Vaničková si kemp také pochvaluje, výhrady má k bezpečnosti na prolézačkách: "Pod šplhacím lanem, pod skluzavkami a houpačkami jsou betonové zatravňovací tvárnice, což k bezpečnosti na dětském hřišti nepřispívá."

Doby, kdy se v kempu mluvilo hlavně holandsky a německy, jsou ty tam. Až na jeden projíždějící karavan s nizozemskou poznávací značkou je to tu samý Čech. Venkovní posezení u restaurace tak nejvíc připomíná velkou vesnickou slavnost, kde jsou všichni dobří známí.

Test MF DNES Redakce MF DNES se rozhodla prozkoumat situaci v turisticky nejatraktivnějších místech Královéhradeckého kraje. Ten stále patří k nejnavštěvovanějším v Česku, loni v létě byl čtvrtý. Přečíst už jste mi mohli o novinkách v bráně Adršpašských skal.

"Zahraniční klientela téměř zmizela, jsou tu spíš jen domácí hosté. Krkonoše si přemrštěnými cenami udělaly velmi špatné jméno. Místní podnikatelé se snažili na všem vytřískat co nejvíc peněz a k hostům se chovali příšerně. Snad už ale zjišťují, že tudy cesta nevede a že je třeba jméno Krkonoš očistit. Chvíli to ale potrvá. Věřím, že se pak zahraniční turisté do Krkonoš zase vrátí," míní ředitel kempu.

Klesající zájem cizinců zaznamenali i jinde

Klesající zájem zahraničních turistů zaznamenali i v kempu Svatá Kateřina v Chotěvicích. "Byli jsme zvyklí na zahraniční klientelu, teď jezdí spíš čeští turisté," říká majitel autokempu Luboš Velecký.

V Pecce na pomezí Českého ráje a Podkrkonoší mnoho zahraničních klientů nebývalo ani v minulosti. "Vždy sem jezdili hlavně Češi a je tomu tak i letos," potvrzuje Jaroslav Hudec z tamního kempu.

Podle Kratochvíla není v poslední době příliš zvykem zamlouvat si dovolenou v předstihu. Mnozí lidé si nocleh zajišťují až v den příjezdu. Ubývá rovněž klasických týdenních dovolených, hosté přijíždějí spíš na méně dní.