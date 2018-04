Let na lyže nejvyšší lanovkou Evropy

Jak se tam dostat Z Prahy až do automobilům zakázaného Zermattu se dostanete nejpohodlněji vlakem (přímým spacím vagonem do Curychu a odtud s několika přesně navazujícími přestupy na místo), cesta zabere zhruba šestnáct hodin. Více o vlakovém spojení Praha-Curych a cenách ZDE. Pokud se rozhodnete přece jen vyrazit autem, počítejte s cestou, která je dlouhá zhruba 1000 km (pojedete v tomto případě přes Německo a Basilej) a s povinností na konci cesty odstavit vůz na záchytném parkovišti u nádraží v Täschi, odkud jezdí do Zermattu už jen kyvadlové vlaky.