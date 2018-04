Z finského Vaasa do Oulu a Tampere. Nad zemí, která vystupuje z moře

Botnický záliv je zde pouze 70 km široký a Vaasa je spojená s protější švédskou Umeou pomocí trajektu, o mostu se zatím jen mluví. Počasí se tu ráno začalo trochu kazit, kolem letiště postupovaly ohromné těžké mraky a začínal vítr. Raději jsem proto start o chvíli odložil a vyletěl jsem, až se ty největší mraky odsunuly od nedalekých Kvarkenských ostrovů, kam jsem mířil.

Po vzletu se začaly na povrchu mořské hladiny objevovat úzké proužky půdy. Některé sotva viditelné, jiné pak už zarostlé stromy a často pak také i s novými domky. V poslední době ledové, před 10 - 20 tisíci let, v této oblasti tály obrovské ledovce. Po uvolnění jejich tlaku se zemský povrch začal pomalu uvolňovat a stoupat 8-10 mm ročně a tento vývoj pokračuje i dnes.

Relativně velmi rychlý vzestup půdy vede k tomu, že zde průběžně vznikají nové ostrůvky, starší se zvětšují a mnoho se jich také spojuje. Tento vývoj je dokumentován i mnoha zajímavými fotografiemi, které ukazují, že rozdíly jsou během 20-30 let velmi patrné.

Po obletu Kvarkenských ostrovů jsem pokračoval podél pobřeží Botnického zálivu dále na sever až do města Oulu, které leží asi 150 km jižně od severního polárního kruhu. Zde jsem přistál asi jen na dvě hodinky a pak pokračoval směrem na jih do Tampere. Nejdříve jsem ale ještě přeletěl ostrov Hailuoto, ležící asi 30 km západně od Oulu. Také tento ostrov vznikl díky zvedání zemského povrchu po ústupu ledovců. Je mu prý pouhých 1 700 let a ještě asi před 200 lety to byly dva ostrovy oddělené mořskou úžinou.

Pak jsem už zamířil přímo na Tampere, vzdálené asi 400 km na jih. Letěl jsem ve výšce jen 500 metrů, a tak jsem krajinu viděl opravdu zblízka: lesy, jezírka, pár políček, žádné kopce a tak stále dokola po celé dvě hodiny letu. Pak přišla větší jezera a na obzoru konečně vyskočilo Tampere.

Je zajímavé, že toto město hostí první Leninovo muzeum (otevřené v roce 1946) mimo bývalý Sovětský svaz. Zde se ostatně v roce 1906 poprvé setkal Lenin a Stalin, kteří zásadně ovlivnili celé 20. století.