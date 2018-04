Křišťálový vzduch a hory jako na dlani. Parádní let balonem nad Dolomity

Lyžování v nové oblasti Drei Zinnen Let balonem může být skvělou alternativou během lyžařského pobytu, který v Hochpustertal opravdu stojí za to. Zdejší středisko Drei Zinnen je naším tajným typem, o kterém zatím mnoho českých lyžařů neví. Poté, co před dvěma lety dvě moderní sedačkové lanovky propojily svahy Helmu a Rotwandu do sedmdesátikilometrové lyžařské houpačky, vznikl jeden z nejkrásnějších zimních sportovních rájů Jižního Tyrolska. Jsou tu hlavně široké červené i černé tratě s převýšením až 1 000 metrů. Z vrcholové stanice Stiergarten jsou mezi zubatými hřebeny Sextenských Dolomit za pěkného počasí krásně vidět i slavné vrcholy Drei Zinnen, po nichž nově vzniklý areál letos dostal nové jméno. Z celého údolí se sem nejsnáze cestuje vlakem. Právě pro lyžaře funguje nová železniční stanice ve Vierschachu s přímým přestupem do lanovky na Helm, podobně jako má své nádraží i třicet kilometrů vzdálený Kronplatz v obci Percha.