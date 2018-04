Lesníci vystavili stop jízdě autem do hor

"Chování řidičů přesáhlo všechny meze," prohlásil frýdecko-místecký lesní správce Jiří Silvestr. Dodal, že řidiči doslova ucpávají cesty, kterými lesníci například svážejí vytěžené dřevo. "Naši lidé nemohou často projet a pracovat. Obáváme se především zimy, kdy cesty budou odhrabané od sněhu pouze na takovou úroveň, že jimi projedou sotva dvě auta. Na těchto cestách nám pak řidiči doslova ucpávají průjezd," řekl správce. Lesníci proto na lesních cestách na Frýdecko-Místecku instalovali celkem dvaadvacet speciálně jištěných závor, aby řidičům zamezili vjezd na území, kde lesy hospodaří. Závory se v minulých dnech objevily například na lesních cestách na úpatí Lysé hory a v rozlehlé obci Morávka. "Chatařům nebo majitelům pozemků samozřejmě umožňujeme vjezd na povolenky. Kdo za závory míří za rekreací, může si koupit povolení na rok za sto korun," řekl Jiří Silvestr. Lesy České republiky také rozeslali obcím na Frýdecko-Místecku upozornění, že budou zvláště v zimě často s policisty střežit lesní cesty. Starostové se většinou represi nebrání. "U nás závory zatím nemáme, ale naši lidé jsou celkem slušní a kupují si povolenky," řekl starosta Komorní Lhotky Stanislav Čmiel. Starosta Morávky Josef Klimánek s opatřením lesníků také souhlasí. "Nahoře nad přehradou měli lesníci často problémy. Tam každá cesta patří lesům, ovšem jezdilo tam přes zákaz vjezdu hodně lidí, jako by byla jejich," řekl starosta Morávky. Podobně jako lesní správa Frýdek-Místek chce v nejbližší době zakročit proti bezohledným řidičům i lesní správa na Jablunkovsku. "Nechce se mi ani líčit, jak se řidiči chovají v lesích. Jsem znechucený a brzy i u nás přehradíme lesní cesty závorami," řekl rozzlobeně lesní správce v Jablunkově. Bruntálská lesní správa, která obhospodařuje část Jeseníků a okolí Slezské Harty, zatím k podobnému opatření jako v Beskydech nesáhla, ovšem do budoucna je nevylučuje. "Ten problém je i u nás a nevylučuji, že v budoucnu některé cesty zahradíme závorami. Očekáváme, že až napadne sníh a přiblíží se Vánoce, bude i u nás problém s řidiči parkujícími na lesních cestách opět citelný," řekl lesní správce Zdeněk Krakovský. "Zatím máme tři závory, které jsme ale instalovali v okolí Slezské Harty, kde nám vjížděli do zákazů vjezdu rybáři."