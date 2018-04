Lesbos: ostrov ouza a olivovníků

Nejjednodušší cesta na Lesbos je z Athén, a to buď letecky, nebo trajektem. V druhém případě počítejte s půldenní plavbou, protože Lesbos leží jen několik málo kilometrů od tureckého pobřeží. I tak by ale vaše plavba měla být podstatně kratší než pouť Odyssea, který se na ostrově zastavil po pádu Tróje.

Mytilini: srdce Lesbu

Hlavním městem Lesbu je Mytilini, zhruba dvacetipětitisícový přístav na východním pobřeží ostrova - Asii tak máte stále na dohled. Do protilehlého tureckého přístavu, Ayvaliku, jezdí loď během sezony každý den.

Mytilini se stejně jako jiná řecká města probouzí později, než je zvykem u nás. Obchody na hlavní třídě Ermou postupně otvírají kolem deváté ráno. Na žádných dveřích ani výloze nenajdete otevírací dobu. Všichni ctí osvědčená pravidla hry. V pondělí a ve středu se živnostníci nepředřou, otevřou ráno a v půl třetí odpoledne už máte smůlu. Ve zbylých všedních dnech ale navíc otvírají ještě večer, po siestě.

Odpolední odpočinek, siesta, je krásný zvyk – žel bohu do uspěchaného českého prostředí, kde většina zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců vyznává rusko-pruský dril, asi nepřenositelný.

Řekové, kteří nemusejí do práce (z nějakého důvodu se jich dennodenně najde celá řada), vstávají akorát na siestu. Po obědě, lépe řečeno odpoledne, jsou místní kavárny a taverny plné. Oběd si správný Řek dopřává v pokročilejších odpoledních hodinách, navečeřet se před půlnocí je také zdejší tradicí.

O co je město dopoledne mrtvější, o to víc žije večer a v noci. Začátek párty nebo koncertu v klubu v jednu hodinu po půlnoci není nic neobvyklého. Jedinou výjimku z mytilinského rázu tvoří snad jen rybáři, kteří vstávají, když se taková správná párty teprve slušně rozjíždí.





Mitilini

Návrat o tisíciletí zpět

Dominantou Mytilini je hrad, obklopený borovicovým lesem. Jeho základy spadají pravděpodobně do doby byzantského císaře Justiniána (5.-6. st.). Hrad prošel několika rekonstrukcemi a patří mezi největší ve Středomoří.

Další místní pozoruhodností je antické divadlo, které leží v kopci nad městem a nabízí krásný výhled na hrad. Svého času bylo jedno z největších v Řecku; s kapacitou 15.000 diváků se mohlo rovnat se slavným Epidaurem pod athénskou Akropolí. Kamenná sedadla dnes už na místě nenajdete – materiál padl na stavbu různých domů, ale také na opravu hradu. Divadlo s dokonalou akustikou si při návštěvě Lesbu natolik oblíbil římský vojevůdce G. Pompeius, že nechal podle zdejšího vzoru podobné vybudovat v Římě.

Třetí stavbou, kterou byste v Mytilini neměli minout, je kostel Ayos (Svatý) Therapon v samém centru města. Základy architektonicky efektní budovy byly položeny v roce 1860.

O zájezd do Řecka můžete soutěžit ZDE Fotogalerii si prohlédněte ZDE

Koupání pod hradem v Molyvosu

Oblíbenou destinací nejen turistů, ale i místních, je Molyvos (Mithymna), asi nejmalebnější městečko ostrova ležící na severním pobřeží. Jeho krása je patrná už z dálky – domečky šplhající od moře po kopci, jehož vrcholu vévodí mohutný hrad.

Vyšplhat se k hradu chce trochu orientačního smyslu, odměnou vám však bude prohlídka nejzachovalejší pevnosti na ostrově a jedinečný výhled na přístav a Egejské moře.

Pobyt v Molyvosu si můžete zpříjemnit toulkami v pitoreskních uličkách, obědem v jedné z taverniček v přístavu a nakonec odpočinkem na pláži a koupelí.

Řecká Petra

Pár kilometrů na jih od Molyvosu leží Petra. I když "leží" není nepřiléhavější výraz. Petra se také tyčí do výšky; jako správná nositelka svého jména má v centru skalnatý masiv, asi 30 metrů vysoký, okolo kterého jsou rozesety domy, penziony, hotely... Na vrchu tentokrát nečekejte hrad, ale kostel Panaya Glykofilousa, postavený v roce 1747. Než se k němu dostanete, počítejte (ale nemusíte doslova, to už za vás udělali jiní) se zdoláním 114 schodů vytesaných do kamene.





Petra

Podle legendy zakotvila u Petry nákladní loď, na jejíž palubě byla ikona Panny Marie. Během noci ikona zmizela a námořníci zpozorovali nahoře na skále zář. Ráno se vydali ikonu hledat, našli ji na vrcholu a snesli zpátky na loď. Druhý den se vše opakovalo. Námořníci si vše vyložili jako znamení a okamžitě se pustili do stavby kostela.

V Petře také podle Homéra zakotvil Achilles během trójské války.

MŮŽE SE HODIT PLÁŽE

Na Lesbu najdete jak oblázkové (např. přímo v Mytilini a jeho okolí, u Molyvosu), tak písčité pláže (např. kolem Vatery a Plomari). Na většinu z nich je volný přístup. Pokud vyžadujete komfort, zkuste hotelové pláže. Lehátko se slunečníkem nebývá dražší než 2,5 eura na den. UBYTOVÁNÍ

Pokoj pro dva v centru hlavního města vás přijde na 45 eur za noc (hotely Sapfó a Argo). Kousek za Mytilini (např. v Neapoli) najdete bungalovy a pokoje pro dva, které při delším pobytu můžete usmlouvat na 30 euro za den (Pefka – Domatia Kouchaftic a Lesvos Beach). VÝLETY

Nejoblíbenějším výletem z ostrova bývá cesta do tureckého Ayvaliku . Zpáteční lístek na trajekt stojí ve všech cestovních kancelářích 28 eur. V Asii jste za 1,5 hodiny. Upřímně, v Ayvaliku toho moc nečekejte, ale dá se tady přespat a druhý den třeba vyrazit do Tróje , která není daleko. Lístek na trajekt lze v Mytilini zakoupit s otevřeným datem návratu. Další výlet se nabízí třeba na jižněji položený ostrov Chios , kam dojedete asi za čtyři hodiny – a za 12 eur.

Plomari: Domov ouza

Pokud se z Mytilini vydáte opačným směrem, tedy na jih, a podaří se vám prokličkovat z města v hustém a na první pohled chaotickém provozu, měli byste se dostat do Plomari. Toto městečko je centrem výroby ouza, a to nejen na ostrově, ale v celém Řecku. Ouzo, anýzovou lihovinu, tady cítíte na každém kroku.

Najdete tu dokonce i muzeum ouza (proslulé značky Barbayanni), a pokud budete mít štěstí, možná vás nechají nahlédnout přímo pod pokličku tajemství jeho výroby.

Po zhruba desetikilometrové cestě z Plomari na sever do hor, odkud pochází kvalitní voda, kterou používají místní lihovary, narazíte na vesnici Megalochori. Okolní krajina je tak okouzlující, že se jí přezdívá Švýcarsko Lesbu.

Zkamenělý les: Jeden ze dvou na světě

Na protější straně ostrova od Mytilini, zhruba 90 kilometrů po klikatých silničkách v hornatém terénu, se skrývá opravdový přírodní skvost – zkamenělý les.

Před 20 miliony let rostly v této oblasti více než stometrové stromy. Výbuchy sopek, o kterých se dodnes neví, kde se nacházely, pokryly les lávou a tunami země. Kmeny stromů zkameněly. Les se znovu prodral na povrch díky dešťům a seismickým aktivitám.

Dnes jsou zde k vidění unikátní geologické monumenty (druhou takovou přírodní památku najdete už jen v USA); některé stromy stále ještě stojí – ten nejvyšší má dnes odhadem 6 metrů.

Turistická stezka zkamenělým lesem vás nechá k leckterým "exponátům" přijít na dotyk blízko, a tak poznáte, že ty zdánlivě křehké třísky jsou opravdu pevné kameny. Kameny, hrající mnoha barvami: od šedé, přes hnědou a žlutou, až po červenou.





Zkamenělý les

Jedenáct milionů olivovníků

Zajímavých míst na ostrově jsoudesítky. Za pozornost jistě stojí město Eressos, rodiště básnířky Sapfó, kam se každý rok v létě sjíždějí lesbičky z celého světa.

Uprostřed ostrova, na úpatí hor, zase stojí nádherný klášter Leimonos, který byl v době turecké nadvlády mozkem řeckého odporu. V klášteře je mnoho náboženských památek a relikvií celonárodního významu. Klášterní knihovna obsahuje 2500 svazků a 450 manuskriptů z 9.-19. století.

Ostrov Lesbos, z podivuhodných důvodů poněkud opomíjen českými turisty a českými cestovními kancelářemi, zkrátka stojí za to vidět. Cesta do jakéhokoli města na ostrově je příjemnou podívanou – udává se, že Lesbos je poset asi jedenácti miliony olivovníků. A kde nejsou olivovníky, tam je dostatek jiné zeleně. Škoda že přídomek "zelený ostrov" je už obsazen Irskem. Neméně zelený Lesbos ať je tedy "ostrovem ouza a olivovníků".