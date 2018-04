Les Menuires: bezchybná konfekce

LES MENUIRES - může se hodit



Nadmořská výška střediska: 1850 m n.m.



Nejvyšší lanovka: 2850 m n.m.



Počet lanovek a vleků: 39



Délka sjezdovek: 160 km (62 tratí)



Počet lůžek ve středisku: 26.800



Nejlepší období:

Únor, první polovina března.

Později mohou být dojezdy níže položených sjezdovek pokryté mokrým přírodním nebo umělým sněhem.



Ceny šestidenní permanentky

Les Menuires: dospělí 155 €, děti 108 € (5-12 let), senioři 124 € (nad 72 let)



Oblast Tři údolí: dospělí 198 €, děti (5-12 let) 149 €, senioři (60 -71 let) 158 €, děti do pěti let mají lyžování zdarma.