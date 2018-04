Les království, nejhezčí přehrada u nás, se otevře turistům

"O každoroční dny otevřených dveří na přehradě Les Království je vždy obrovský zájem. Proto nás asi před dvěma lety napadlo, jestli by nestálo za to tento klenot našeho přehradářství otevřít veřejnosti ještě víc," uvedl mluvčí Povodí Labe Václav Jirásek.

Přehrada Les Království - někdy též nazývaná Těšnovská či Bílá Třemešná - se od ostatních vodních děl v republice odlišuje především svým neobvyklým vzhledem. Projektanti firmy Technické oddělení pro úpravu řek pod vedením stavebního rady Josefa Plicka ji na začátku minulého století navrhli v neobvyklém romantizujícím duchu. Korunu hráze oživili dvěma branami s ozdobnými věžičkami a domek hrázného pojali jako malý kamenný hrad s věží s cimbuřím.

"Přehrada je po architektonické stránce mimořádně zajímavá, ale spolehlivě plní i svoji funkci protipovodňovou. Její účinnost ještě narostla poté, co jsme nedávno zprovoznili i druhý obtokový tunel, který se využíval při stavbě hráze a potom byl zabetonován. My jsme ho znovu otevřeli, abychom při hrozbě povodňové vlny mohli včas vypouštět maximální množství vody," vysvětlil Jirásek.

Organizované prohlídky

Vodohospodáři by v kamenném domku hrázného rádi zřídili expozici se základními textovými a mapovými informacemi a věž s cimbuřím využili jako vyhlídkové místo. Do některých dalších částí přehrady by se mohla veřejnost podívat s doprovodem obsluhy.

"Pracovníci přehrady mají stanovené úkoly, které nemohou ošidit. Prohlídky s doprovodem odborníků bychom proto zřejmě organizovali jen v jednom nebo dvou dnech v týdnu. Expozice v domku hrázného by možná mohla být přístupná ve větším rozsahu," sdělil Jirásek.

Povodí Labe teď hledá peníze na uskutečnění svého záměru. Jako nejschůdnější řešení se jeví dotace z Evropské unie. Pokud by vodohospodáři nemohli vhodnou dotaci čerpat sami, využijí spolupráce s radnicí ve Dvoře Králové nad Labem.

"Už jsme v této věci s Povodím Labe jednali a jsme připraveni se na větším otevření přehrady veřejnosti podílet. Les Království patří společně s africkým safari a Braunovým Betlémem ke třem největším turistickým lákadlům ve městě a nejbližším okolí," uvedl dvorský místostarosta Pavel Kraus.

Nová infrastruktura

Vodohospodáři už svůj záměr konzultují s architekty, protože větší otevření přehrady veřejnosti se neobejde bez doplnění zázemí včetně toalet a parkoviště. Domek hrázného bude zřejmě nezbytné o něco rozšířit a nové prostory citlivě skloubit s původní památkově chráněnou stavbou.

"Do konce roku chceme stanovit přesný výčet kroků, které bude třeba udělat. Pokud seženeme vhodný dotační titul a vše půjde podle našich představ, mohla by se přehrada Les Království více otevřít veřejnosti už v roce 2011," odhadl Jirásek.