Les Deux Alpes láká lyžaře z celé Evropy

V ulicích je slyšet hlavně angličtina - Les Deux Alpes je rájem mladých britských snowboardistů. Pro ně je zde vytvořen snowpark s U-rampou. Na své si přijdou i milovníci jízdy mimo sjezdovky.

Nečekejte však typickou francouzskou továrnu na lyžování s paneláky, nad kterými začínají sjezdovky. Když vůz zdolá těch několik kilometrů serpentin, objeví se před vámi malé příjemné městečko žijící lyžováním a turistikou.

Centrem Les Deux Alpes, jež vzniklo splynutím dvou horských vesniček Mont deLans a Venosc, je "hlavní třída". Kolem té jsou rozesety desítky restaurací a barů.

A protože jsme ve Francii, rušno je tu až do rána. "Počasí je většinou stejné během celé sezony - hodně sluníčka a teplo," říká majitelka jednoho z hotelů Augustina Carrelová.

A místní ledovec je zárukou celoročního lyžování. Ocení ho však i ti, kteří přijedou uprostřed zimy do Alp a zjistí, že sníh prostě není. Takovýchto období přibývá i v Savojských Alpách.

Hlavní atrakce střdiska

Na co se tedy v Les Deux Alpes těšit? Lanovky vás vyvezou až pod vrchol Pic de la Meile, který má výšku 3983 metrů. Pokud to sněhové podmínky dovolí, můžete odtud sjet až do městečka, které leží ve výšce 1650 kilometrů.

Jenom si to zkuste představit: z nadmořské výšky 3600 metrů, kde vleky končí, se spletí zelených, modrých, červených i černých sjezdovek pouštíte dolů. Je to opravdové "polyžování", zdolávat budete převýšení asi dvou tisíc metrů

Sezona zde každý rok začíná začátkem prosince. A právě tento měsíc je tady nejkouzelnější - stále ještě přijatelné ceny a málo turistů. Středisko sice funguje na pouhých padesát procent (francouzské obchodníky proslulé svým klidem prosinec ještě nezajímá a polovina restaurací, obchodů a hotelů má ještě zavřeno), ale lyžování, to je opravdová lahůdka.

Svahy jsou totiž vylidněné a vy se nemusíte ohlížet na děti ani začátečníky. Náročnější lyžař bude v prosinci nejspíše zklamán. Nejobtížnější černé sjezdovky jsou spíše ve spodní části.

Nahoře převládá středně těžká červená, modrá a zelená. V prosinci se Les Deux Alpes na hlavní nápor lyžařů teprve připravuje. Zimní sezona se tu naplno rozbíhá až v lednu. Majitelka jednoho z hotelů, Augustina Carrelová, doporučuje vydat se sem v lednu nebo v březnu. "Nejvíce Francouzů přijíždí v únoru, kdy má většina škol prázdniny. Ceny jdou proto nahoru," říká.

Centrum lyžařů i gurmánů

Les Deux Alpes - to není pouze lyžařské středisko. To je i zábava, stejně jako kdekoliv jinde ve Francii, začíná to tu žít po desáté večer. Už pouhý pohled na místní bulvár napovídá, že se zde po večerech nudit nebudete.

Desítky neonů svítí jako malé Las Vegas. Je libo karibský bar s rumem a spoustou příchutí? Jmenuje se Twister.

A co nevynechat? Restauraci, kde se podává alpský pokrm zvaný fondue. Tekutý, ale hustý sýr se servíruje na speciálním ohřívači. Na něm stojí hrnec plný sýra.

"Jsou to tři sýry. Které, to vám neprozradím. Je to tajemství šéfa kuchyně," říká majitel restaurace. K roztavenému sýru se labužnicky napichují kousky pečiva (nebo masa) a namáčejí se ve vřící sýrové omáčce. Jídlo se, jak jinak, zapíjí francouzským vínem.

LYŽOVÁNÍ VE FRANCII PLUSY

lehlých středisek s dlouhými sjezdovkami.

* Je to lyžování pro všechny kategorie lyžařů.

* Zárukou sněhu bývají vysoké polohy.

* Dobré podmínky pro snowboardisty.

* Slušné další sportovní využití: bazény, squash či sauny.

* Mnoho parkovacích možností. MINUSY

* Vzdálenost. Je to většinou přes tisíc kilometrů, například od Prahy. Cesta tedy potrvá i dvanáct hodin.

* Vysoké náklady na dopravu. Kvůli placeným dálnicím ve Francii a Švýcarsku se cesta prodraží.

* Ubytování v některých střediscích vypadá spíše jako obytné králíkárny.