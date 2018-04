Lépe jet na dovolenou sám, nebo s cestovkou?

Je to to jediné pravé pro ty, kteří nechtějí mít s přípravou své rekreace ani o starost navíc. Příznivci této varianty se zásadně řídí pravidlem "já platím, vy se starejte". Při zběžném pohledu na trh cestovního ruchu by se zdálo, že vyznavačům organizovaných dovolených jednoznačně kvete pšenka. Cestovních kanceláří je celá přehršle a předhánějí se ve svých nabídkách. A právě tady se skrývá jedno nebezpečí. Někdy lze jen těžko odlišit, která z agentur je solidní a zda za svěřené peníze skutečně poskytne kvalitní službu. A už vůbec se nedá odhadnout, zde nedojde k nejhoršímu: že se kancelář položí a nechá své zákazníky v cizině na holičkách. Zkušenosti z loňského roku jsou ještě stále živé. Pokud se poštěstí vybrat spolehlivou agenturu, výhody organizované dovolené jsou nabíledni: - v případě letecké přepravy většinou levnější letenka, protože cestovní kanceláře využívají charterové lety; - zajištění místní dopravy, přinejmenším z letiště do hotelu; - výhodnější cena ubytování, protože jde o dopředu nasmlouvané dohody; - průvodcovské služby, většinou v rodném jazyce; - cestovní pojištění, které některé agentury nabízejí zároveň se zájezdem (ovšem zdaleka ne vždy!). Nevýhody jsou taktéž jasné: klient cestovní kanceláře se může mnohdy cítit jako "balík", který je posouván přesně podle naplánovaného programu. Oproti tomu sázka na individuální cestování nabídne větší množství osobní svobody, ovšem i starostí. Čím jsou ale lidé zcestovalejší, tím mají větší sklon k této variantě, protože v cizině pochopí, že připravit si cestu sám není zase tak obtížné. Pokud zamíříte do některé turisticky vyspělé země (kterých je například v Evropě většina), nemusíte se bát o střechu nad hlavou, protože si určitě vyberete sami. Malé penziony či ubytování typu "postel se snídaní" jsou velmi rozšířené a bývají nakonec příjemnější a levnější než pobyt v hotelích, kam směřuje většina cestovních kanceláří. V takovém případě se vyplatí vyrazit z domova autem. Co by individuální cestovatel rozhodně neměl opominout, je nechat se pojistit. Souhrnná rada tedy zní: kdo se necítí příliš "silný v kramflecích", nechť nadále s vědomím výše uvedených nevýhod a rizik využívá služeb cestovní kanceláře. Avšak ten, kdo míří do zemí, kde je infrastruktura pro turisty na dobré úrovni, a zároveň má alespoň trochu podnikavého ducha, by se neměl obávat zařídit si vše na vlastní pěst. Stačí trochu dobré přípravy a člověku se i v zemi, kde už jednou byl, otevřou nové obzory.