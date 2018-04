Legendární Sulovský míří na nejvyšší horu jižní polokoule

"Máme v plánu se dostat nahoru jižní stěnou, navíc se chceme pokusit o prvovýstup," uvedl krátce před odjezdem Sulovský, který do And míří poprvé. "Moc se těším, protože tyhle hory vůbec neznám. Proti Himálaji, který je samozřejmě nádherný a byl jsem tam už mnohokrát, to bude jistě zajímavá změna," dodal.

Aconcagua je největší horou nejen jižní polokoule, ale s nadmořskou výškou 6962 metrů také nejvyšším vrcholem Jižní i Severní Ameriky.

"Většinou se o tomto vrcholu mluví jako o sedmitisícovce, i když takovou výšku nemá. Ale na starších mapách se dokonce udávala výška převyšující sedmitisícovou hranici," tvrdí Lukáš, který se Sulovským leze přibližně pět let. Společně byli i na dvou výpravách na K2 v letech 2005 a 2007 - více ZDE.

Loňská expedice se může chlubit velkým triumfem. Člen výpravy Libor Uher totiž vystoupal až na vrchol této nejobávanější osmitisícovky a stal se druhým Čechem v historii, kterému se to podařilo.

Prvovýstup ve dvojici

Oba horolezci chtějí prostoupit jižní stěnou pouze ve dvojici. "Bude to něco úplně jiného než velká expedice na K2. Ale mám s podobnými projekty řadu zkušeností z Himálaje, kde jsem podobným způsobem vystoupil na několik sedmitisícovek," tvrdí Sulovský s tím, že výstup samotný by měl trvat nejdéle týden.

"Samozřejmě bude záležet na podmínkách, jaké budou v oblasti panovat. Vlastně i samotný prvovýstup budeme přesně řešit až přímo na místě," uvedl Sulovský.

Do Argentiny si horolezci vezou kompletní vybavení. "Jediné, co si budeme kupovat tam, bude jídlo pro nás i pro přibližně pětici nosičů," vypočítává Sulovský. V nejbližších dnech čekají dvojici horolezců úřední formality v hlavním městě a jeden aklimatizační výstup. Potom už se přesunou přímo pod jižní stěnu Aconcaguy. "Přibližovací pochod by měl trvat zhruba tři až čtyři dny. Počítáme, že na vrcholu bychom mohli stát na přelomu ledna a února," uvedl Sulovský.