Legenda světových túr. GR20 napříč Korsikou

Do země prostřílených značek

Úzká silnice se kroutí jako nekonečný had a zaříznutá do strmých strání stoupá kamsi vzhůru do neustále houstnoucí mlhy. Když konečně autem vysupíme do nejvyššího bodu, ocitáme se ve zcela jiném světě, než který jsme před hodinou opouštěli – sluncem vyhřáté pláže vystřídalo drsné horské počasí, vzduchem poletují drobné kapičky deště a chladný vítr nás nutí obléknout si teplé oblečení.

Jsme v jednom z nejvýše položených horských průsmyků Korsiky, pojmenovaném po majestátních skalních věžích Col de Bavella. Ač turisticky toto místo patří mezi velice populární, teď na konci října tu jsme sami. Jen mezi staletými borovicemi za hradbou mlhy prosvítá silueta restaurace a horské ubytovny.





Několik mužů uvnitř zjevně patří k místním a naším příchodem jsme je očividně vytrhli z poklidu právě končící sezony. Dorozumět se se zamračeným majitelem anglicky nepřipadá vůbec v úvahu, a tak lámanou francouzštinou domlouváme přespání v levné ubytovně v suterénu restaurace a objednáváme večeři.

Za zlověstných zvuků broušení nožů, vycházejících z kuchyně, přemýšlíme s kamarádem u vína o tom, zda jsme se náhodou neocitli v jedné z bašt Korsické fronty národního osvobození – ilegální strany, nechvalně proslulé bombovými útoky a vraždami politických odpůrců. Reálné nebezpečí sice turistům a cizincům na Korsice nehrozí, ale před agresivními projevy nacionalismu oči zavřít nelze. Například nelze přehlédnout jako cedník prostřílené dopravní značky (v posledních letech už jen přestříkávané nápisy FLNC), upozorňující na nekorsické názvy měst a obcí. Státní úřady si evidentně "doporučení" nacionalistů berou k srdci, a tak je většina názvů uváděna ve francouzské i korsické podobě. Korsickou magistrálou Druhý den mlha mizí a nám se naskýtá nádherný pohled na skalní věže Bavelly, zvedající se přímo nad stejnojmenným sedlem. V plánu máme celodenní túru po legendární transkorsické pěší trase s poněkud nepoetickým názvem GR20. Přechod Korsiky po "Grande Randonnée 20" patří nejenom mezi nejhezčí, ale také nejtěžší světové túry – na téměř dvě stě kilometrech mezi městečky Calenzana a Conca každý nastoupá přes 10 000 metrů převýšení, a tak zdolání celé její délky vyžaduje minimálně 15 dní. Zkratka GR pochází z francouzského "grande randonnée" neboli velká cesta. "Gé er dvacítka" skutečně svou velikostí a délkou konkuruje nejdelším evropským a světovým stezkám – protíná Korsiku od severozápadu na jihovýchod, přičemž sleduje hlavní hřeben a těsně se přimyká k nejvyšším vrcholům. Trasa vede po celé délce odlehlými horami a jen na několika málo místech přechází silnici a přibližuje se k civilizaci.

Pralesem macchií

Jsme v části magistrály, kde trasa křižuje sedlo Bavella ve své nejjižnější části a směřuje k chatě Refuge d´ Asinao. Tam hodláme strávit následující noc.

Traverzujeme strmým svahem a procházíme hustými porostem sahajícím až po naše hlavy. Jsou to legendární macchie – společenstvo pichlavých keřů a vonných bylin, rostoucí v pobřežních oblastech a na horských stráních až do nadmořské výšky okolo 1 500 metrů. Vedle sebe tady rostou keříčkovité růže, kručinka, vřes, jahodník, levandule, rozmarýn, máta, tymián, šalvěj, jalovec, vavřín, cesmína a mnoha dalších druhů rostlin.

V závislosti na přírodních poměrech může být macchie nízká nebo až 4 m vysoká, vždy je však trnitá a neproniknutelná. Nezaměnitelná vůně miliard květů macchií je tak intenzivní, že ji můžeme cítit na moři ještě dříve, než se Korsika vynoří z oparu.

Neprostupnost macchií využívali v minulosti ti, kterým se stala nějaká křivda a vzali spravedlnost do svých rukou. Vykonavatel práva vendety (krevní msty) se totiž před hněvem příbuzných oběti musel ukrývat, k čemuž byly neproniknutelné macchie ideální. Muže na útěku málokdy někdo zradil a vesničané, přestože mnozí s počínáním utečenců zrovna nesouhlasili, jim dokonce nosili jídlo a oblečení. Známý korsický psanec Antonio Bellacoscii se prý takto v macchiích skrýval neuvěřitelných čtyřiašedesát let.

Po hodince traverzování macchie mizí a my v kamenitém terénu ostře zahýbáme a stoupáme k úzkému žlebu mezi první a druhou věží Bavelly. Před námi se rozprostírá nezaměnitelné panoráma skalních věží, nad nimiž vzduchem krouží kavčata žlutozobá a kdesi dole ve škvírách hučí horský potok. Až pozdě večer nás vítá kamenná chata, choulící se pod nejjižnější korsickou dvoutisícovkou Monte Incudine.

Punta di i Paliri

Korsické kaňony

Po návratu z túry na nás čeká místní průvodce s autem plným vybavení na kaňoning. Paul bydlí ve vzdálené Evise, zdejší kaňony v okolí Bavelly však zná jako svoje boty. Podle jeho slov jen málokde jinde v Evropě najdeme tolik terénů pro kaňoning jako na Korsice. Zdejší strmé žulové hory s dravými potoky a říčkami jsou pro vodymilovné průzkumníky jako stvořené. Jedna z nejznámějších a nejhezčích lokalit leží necelých deset kilometrů od sedla Bavella a jmenuje se Purcaraccia. Cesta k potoku začíná v ostré zatáčce silnice, kde najdeme úzkou pěšinu, která po 10 minutách chůze ve stínu keřů a borovic vyústí na úzký chodník s výhledy na protilehlý hřeben. Po asi půl hodině staneme u první nádherné kaskády a uhlazené skluzavky, které přírodní síly vytvořily za staletí v tvrdé žule. Pro průchod kaňonem se nám teď bude hodit horolezecké vybavení, které vláčíme v pytlích na zádech. Cestou dolů si plnými doušky užíváme plavání, skoků, skluzavek a také 50 metrů dlouhého slanění kolmé skály. Kdo se nechce soukat do neoprenu a vázat se na lano, toho čeká příjemné překvapení hned v sousedním údolí. Průzkum známých kaskád Polischellu nevyžaduje ani průvodce ani speciální vybavení – stačí plavky a boty do vody. Zastavíme u mostu přes potok a po deseti minutách chůze lesem dojdeme k prvnímu jezírku s vodopádem. Voda je křišťálově čistá a v horkých letních dnech velmi osvěžující. Dříme-li ve vás duše dobrodruha-objevitele, můžete se vydat dále proti proudu potoka a prozkoumat dalších asi čtrnáct kaskád. Jedná se o jakousi "plaveckou túru", zpestřenou při zdolávání vodopádů lezeckými partiemi. Odměnou za úsilí a mokré boty jsou nádherná zastavení v jedinečném koutu Korsiky.



Nejhezčí pláže