Úžasný nocleh za polárním kruhem. Jak se spí v 5 000 tunách ledu

V Jukkasjärvi, asi 200 km severně od polárního kruhu, pracuje dvacítka dělníků v tlustých bundách na podivné stavbě. Vzniká tu ledový hotel, který zmizí na jaře, až roztají ledy.

Vyzbrojeni mohutnými rukavicemi a přilbami naraženými přes čepice lemované kožešinou sestavují tito arktičtí zedníci stovky ledových bloků namodralých odstínů, zrovna jako by šlo o nějakou gigantickou stavebnici lega.

Ledový hotel vznikne během několika týdnů

Během několika týdnů musejí postavit šedesátku pokojů a ledový bar tohoto obrovského iglú s mnoha dómy, arkádami a klenutými sály a kapli s oltářem a křtitelnicí z ledu, kde se budou konat svatby a křtiny.

Icehotel má být otevřen během prosince. Je to běh proti času, vysvětluje jedna z odpovědných pracovnic zařízení Beatrice Karlssonová.

"Jsme zcela závislí na meteorologických podmínkách, musíme sice dodržovat harmonogram, ale ten se mění," říká.

Ledový hotel v Jukkasjärvi ve švédském Laponsku, chodba s pokoji

Ledový design stojí miliony, na jaře přitom roztaje

Po základní stavbě je třeba dotvořit dekoraci budovy, která je celá z ledu a zdobit ji bude působivá hra světel: lustry jsou z rampouchů, sochařská výzdoba, křesla a postele jsou vytesané z ledu.

Jen na dekorace je vyčleněný rozpočet ve výši pěti milionů švédských korun (14,5 milionu Kč).

Apartmány, jichž je celkem 16, jsou dílem umělců z celého světa vybraných konkurzem ze stovky kandidátů.

Ještě koncem listopadu vedení hotelu pečlivě tajilo, kdo se na výzdobě podílí. Uniklo pouze, že mezi vyvolenými jsou Američané, Argentinci a Francouzi.

V minulosti změnili někteří umělci některé pokoje v jakousi ledničku, jiní je zdobili ledovými postavami Buddhy či karyatid.

Hotel má také 49 skromnějších standardních pokojů, kde ledová lůžka pokrývá sobí kožešina.

Noc v minus sedmi stupních Celsia

Recepce vydává hostům spací pytle a potvrzení, že strávili noc při minus sedmi stupních Celsia. Venkovní teplota může klesat až k minus 40 stupňům, ale uvnitř nikdy neklesne pod minus osm, protože led izoluje.

Rasmus Waern, expert na severskou architekturu, připomíná výjimečnost tohoto typu stavby ve Švédsku. Podle něho to je zcela originální. "Ve Skandinávii neexistují žádné tradice ledové architektury," konstatuje.

Nyní se to však stává téměř zvykem, protože už 23 let roste na březích řeky Torne totéž staveniště a na jaře znovu zmizí.

Dvojlůžko s ledovým portálovým oknem a romantickým osvětlením

"V březnu vylovíme z řeky 5 000 tun ledu, ty pak v dvoutunových blocích uchováváme ve dvou skladech za teploty mezi minus osmi a minus pěti stupni," vysvětluje hlavní dekoratér Jens Thoms Ivarsson.

Na podzim, kdy na švédský sever uhodí první polární chladna, se začíná se stavbou. "Dělá se to po etapách a vše musí být v prosinci hotovo," upřesňuje Beatrice Karlssonová.

O pět měsíců později, když přijde jaro a dny se prodlouží až do půlnoci, odnese krásnou budovu tání. "Vracíme řece Torne to, co nám půjčila," říká Thoms Ivarsson a vyslovuje uznání řece, bez níž by Icehotel nemohl existovat.

Hotel, který dnes napodobují další země, nemá žádnou hvězdičku. Cena ubytování za jednu noc se pohybuje od 2 200 do 7 000 švédských korun (asi 6 370 až 20 000 Kč).

Tento prazvláštní podnik je rovněž financován dalšími způsoby: turisté, kteří sem přijíždějí v autobusech, zaplatí za prohlídku hotelu 325 švédských korun (asi 950 Kč). V ledové kapli se konají svatby a křtiny a návštěvník se může občerstvit u baru, kde jsou sklenky vyřezané z ledu.