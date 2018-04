Ledový adrenalin na Pražském hradě

Otcem myšlenky na vznik tohoto závodu je rakouský fotograf a novinář Stefan Aufschnaiter . Od nápadu nebylo daleko k realizaci, a tak se závod Red Bull Crashed Ice poprvé uskutečnil v roce 2001 ve švédské metropoli Stockholmu , o rok později v rakouském Klagenfurtu a v loňském roce v Duluthu v americké Minnesotě. Rok 2004 znamenal pro závod výrazný posun na východ až do ruské metropole Moskvy . Mezinárodní závod přivítal i české jezdce – trojlístek z Prahy ve složení Michal Brabec, Vašek Culka a Michal Dvořák (ano, ten známý hudebník) sice neměl reprezentační dres, ale svého úkolu se zhostil více než úspěšně. "Poprali jsme se s tratí, bylo to hodně náročné na výdrž a nebyla nouze o bolestivé pády. Přesto své cesty nelituji, byl to zážitek, na který se nezapomíná," konstatoval po závodě nejlepší z Čechů Václav Culka, který skončil na jedenáctém místě následován těsně Michalem Dvořákem. Poslední z trojice – Michal Brabec – dojel ve druhé desítce.