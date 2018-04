Ledovec pod Mont Blankem: parádní sjezd pro každého

Může se hodit KUDY SJÍŽDĚT?

Dlouhý ledovcový sjezd začíná pod lanovkou Aguille du Midi. Vyjdeme ven skalním tunelem, sestoupíme po sněhovém hřebínku a nasazujeme lyže v hodní části Valée Blanche. První třetina sjezdu má 3 varianty:

1) Turistická (na mapce klasická modrá trasa) vede nejvíce vpravo pod skalními žebry štítu Mont Blanc du Tacul, přes sedlo u skal Gros Rognon a do středu obrovského ledovcového kotle, kde se spojují ledovce z francouzské strany od Midi a z italské strany ze sedla Géant. Technicky to zvládne každý - nejsou tam moc prudké svahy, většina trasy je vyjetá od lyžařů před vámi, mezi trhlinami je dost místa na zatáčení. Vůdce tam potřebujete spíš kvůli orientaci a pro řešení případných krizových situací (přijde mlha, úraz, pád do trhliny...) Zbytek už vede po plochém, mírně skloněném ledovci. Pokud se držíte vyjetých stop, je to jako modrá sjezdovka.



2) Varianta pro dobré lyžaře (na mapce červená middle) směřuje středem Valée Blanche mezi skalami Gros Rognon a skalním ostrůvkem v moři ledu Petit Rognon do údolí, kde se na ledovci Mer de Glace spojuje s nejlehčí variantou. Orientace je obtížnější, místní znalec nebo vůdce nutný. A samozřejmě dobré vybavení. 3) Extrémní varianta (na mapce označena hard) padá k normální cestě čtyřicetistupňovým svahem podél skal Dent du Requin. Často bývá rozrytá mnoha trhlinami a séraky, kde sklon dosahuje i padesáti stupňů a z ledových odtrhů se musí dokonce občas skočit. Jedině s vůdcem, zkušenostmi a kvalitním vybavením. Po spojení všech tří tras zdoláme ledovcový zlom Séracs du Géant, mineme chatu Requin a ocitneme se v plochém údolí. Jím jedeme dlouze, téměř bez zatáček, pod nádraží Montenvers. Pokud je dost sněhu, je stopa vyjetá dál přes morénu do lesa, serpentinami klesne do údolí a dlouhým traverzem nás přivede do Chamonix.

K jaru bývá sněhu méně a končí se už na Montenvers. Z ledovce se vystoupá schodištěm k lanovce, která vyváží lyžaře na nádraží a zubačka sváží lyžaře do Chamonix.





DOPRAVA

Autem přes Německo a Švýcarsko po trase Praha - Plzeň - Rozvadov - Amberg - Ansbach - Karlsruhe - Freiburg - Basel - Bern - Vevey - Martigny – Chamonix. Je to téměř tisíc kilometrů a počítejte s dvanácti hodinami jízdy. Pokud budou vysokohorská sedla na Švýcarsko-francouzské hranici neprůjezdná kvůli velkému množství sněhu, prodloužíte si cestu přes Ženevu o další dvě hodiny. Nejpohodlnější možností, jak se do Chamonix dostat, je koupit si zájezd v tuzemské cestovní kanceláři a nechat se odvézt autobusem. Stačí zaplatit ubytování a permanentku na všechny lanovky. Horského vůdce a vybavení si zařídíte osobně v Domě horských vůdců. LEDOVCOVÝ SLOVNÍČEK

Ledovec – ledová masa, která se chová jako velmi pomalá řeka, jež rychlostí desítek metrů za rok stéká do údolí

Ledovcová trhlina - desítky metrů hluboká propast v ledovci, často bývá zakrytá sněhem nebo se přes ni přejíždí po labilních ledových můstcích

Ledovcový zlom – chaotické nakupení ledových bloků, séraků a trhlin v místech, kde ledovec mění směr nebo sklon, průjezd na lyžích je extrémně nebezpečný

Ledopád – zamrzlý vodopád z čistého ledu

Sérak – ledová věž představuje velké nebezpečí, protože jednou za čas bez varování spadne

Firn - změklý a znovu ztvrdlý sníh, do kterého se lyže neboří, na ledovci je to terén bez nebezpečí

Prašan – měkký sníh, do kterého se boří lyžař třeba po pás a pro pěšáka je neprůchodný, ukrývá ledovcové trhliny a na prudkých svazích hrozí lavinami