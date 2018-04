Kde ďábel pomohl k nebeským sjezdovkám. Švýcarské Les Diablerets

Děti do 9 let lyžují zdarma.

V penzionu se snídaní máte možnost zakoupit si týdenní balíček za 650 eur pro dospělého, obsahující i skipas, děti do 12 let platí 361 eur a do 15 let 565 eur.

Pokud si zakoupíte skipass přes internet, máte ve všední dny 30 procent slevu, o víkendech 15 procent. Více na www.villars.ch, www.mojesvycarsko.com