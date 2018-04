Ledové tipy na čtrnáct městských kluzišť, kde si skvěle zabruslíte

Vybrat si můžete kluziště v centrech historických měst (na těch se v řadě případů bruslí zadarmo), ale také ledové plochy u velkých obchodních center, u designové restaurace, pod žižkovskou věží anebo v místech s nejhezčími výhledy. Nezapomeňte však, že provoz venkovních kluzišť bývá závislý na počasí, a tak se před návštěvou raději přesvědčte, že se skutečně bruslí! Kromě toho na portálu Kudy z nudy objevíte řadu dalších kluzišť, která se do našeho výčtu nevešla, třeba na zimních stadionech.

Designové bruslení v restaurantu Pavillon

Restaurant Pavillon v replice funkcionalistické Zemanovy kavárny v parku na Kolišti není jen jednou z nejlepších restaurací v Brně, ale také cílem bruslařů, kterým nestačí obyčejné ledové plochy. Zdejší kluziště je totiž kompletně zastřešené a nechybí u něj stánek s teplými a studenými nápoji a občerstvením.

Otevřeno je obvykle ve všedních dnech od 15.00 do 21.00, v sobotu od 10.00 do 20.00 a v neděli od 10.00 do 18.00, jednorázové a časově neomezené vstupné stojí 50 Kč. Půjčují tu brusle všech velikostí, a to za 50 Kč za pár s vratnou zálohou 500 Kč. A pokud chcete uspořádat soukromou bruslařskou exhibici, narozeninovou párty nebo jinou oslavu, kluziště si můžete pronajmout; hodina vás vyjde na 790 Kč.

Bruslení pod věží

Piknikový trávník pod žižkovským vysílačem se v zimě mění ve venkovní kluziště s půjčovnou bruslí.

A pozor, ne pod lecjakou věží – televizní vysílač na Žižkově je totiž s 216 metry nejvyšší stavbou v Praze. Už druhou zimu se piknikový trávník pod věží v zimě mění ve venkovní kluziště s půjčovnou bruslí. O vaše pohodlí se stará bar s grilovanými specialitami a horkými nápoji; ochutnat můžete punč, bombardino, svařák, horkou čokoládu a další lahůdky. Otevřeno tu je ve všedních dnech od 12.00 do 21.00, vstupné se pohybuje od 80 Kč do večerních 120 Kč, děti do 125 cm mají vstup zdarma. O víkendech se bruslí od 9.00 do 21.00, přes den za 100 Kč, od 18.00 za 120 Kč. Rodinné vstupné vás vyjde na 250 Kč, neplatí pouze během víkendových večerů.

Bruslení u obchodních center

Tři patra, 160 obchodů, na střeše Dinopark a ještě navíc ledová plocha s rozlohou 30 × 20 metrů – to je obchodní centrum Galerie Harfa v Praze. Vstupenky za 50 Kč seženete v informačním stánku v přízemí obchodního centra, děti do 150 cm a jejich doprovod mají vstup zdarma.

Bruslí se tu denně od 15.00 do 18.30, a v sobotu od 19.00 do 20.30 sem můžete přijít na večerní bruslení. Půjčení bruslí stojí 30 Kč pro děti a 60 Kč pro dospělé, pro děti do 10 let s doprovodem je kluziště otevřeno denně od 13.00 do 14.30. Mimochodem, kolem bruslení se točí i Síň slávy českého hokeje, otevřená v Galerii Harfa na jaře 2015. Zajděte se tam podívat!

Galerie Harfa není jediné obchodní centrum, kde se bruslí – vyzkoušet můžete i největší veřejné venkovní ledové kluziště v Praze před obchodním centrem Arkády Pankrác, Olympia Ice Areny najdete u nákupního centra Olympia v Brně a u nákupního centra Olympia v Teplicích.

Bruslení s nejhezčími výhledy

Málokteré kluziště má tak nádherné historické kulisy jako to, které objevíte v historickém centru Olomouce.

Nejhezčí výhled není ze střechy obchodního domu, ale od kluziště na Kraví hoře v Brně. Leží poblíž hvězdárny a planetária a bruslí se tu denně od 9.00 do 20.30, vstupenka stojí 50 Kč pro dospělé a 30 Kč pro děti. Impozantní podívanou nabízí také otevřená ledová plocha ve sportovním areálu v Hluboké nad Vltavou, odkud uvidíte nádherný pohádkový zámek, a kluziště na Dolním náměstí v historickém centru Olomouce, v těsné blízkosti barokního sloupu Nejsvětější Trojice, zapsaného mezi památkami UNESCO. Bruslí se tu zdarma a brusle si můžete půjčit přímo na místě.

Na Vánočním kluzišti na Masarykově náměstí v Ostravě si zabruslíte do neděle 3. ledna.

Historické kulisy (a bruslení zdarma) nabízí také Vánoční kluziště na Masarykově náměstí v Ostravě, ovšem jak název napovídá, v provozu bude jen přes svátky do neděle 3. ledna 2016. Zadarmo si zabruslíte také na kluzišti, které bude v adventním čase na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově, a na kluzišti u obchodního a zábavního centra Zlaté jablko v centru Zlína; na obou se rovněž bude bruslit jen do začátku ledna.

Bruslení v centru Prahy

Málokteré kluziště má tak nádherné historické kulisy jako kluziště na Ovocném trhu v Praze; otevřeno tu je denně od 10.00 do 21.30 a vstup je zdarma. Podobně je na tom sportovní areál Na Františku na Starém Městě. Z jedné strany sem nahlíží Anežský klášter, z druhé nemocnice Na Františku a kostel sv. Šimona a Judy, jen pár kroků odtud objevíte kostel sv. Haštala a Haštalské náměstí.

Kluziště Na Františku je otevřené ve všedních dnech od 15.30 do 17.30, probíhají tu i hokejové a krasobruslařské tréninky pro děti z Prahy 1 zdarma. V sobotu dopoledne je vyhrazený čas na hokej pro veřejnost a bruslí se od 12.30 do 19.00, v neděli celý den od 10.00 do 19.00. Děti do 14 let platí 30 Kč, dospělí 50 Kč, k dispozici je i půjčovna a broušení bruslí.