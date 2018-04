Stubaiský ledovec, lyžování se superlativy

, aktualizováno

Největší ledovcové lyžařské středisko Rakouska, podle německého prestižního autoklubu ADAC nejvhodnější alpské středisko pro rodiny s dětmi, děti do 10 let jezdí v doprovodu rodičů zdarma… Už tyto tři superlativy řadí ledovec Stubai do popředí rakouských lyžařských areálů.