Ledovce mizí i v mrazivé Antarktidě

Britští a američtí vědci zjistili, že devět desetin ledovců Antarktického poloostrova ztrácí led a rychlost jejich tání roste.

"Před 50 lety většina sledovaných ledovců pomalu rostla, ale od té doby se obraz zcela změnil. V posledních pěti letech se většina z nich ve skutečnosti prudce zmenšovala," uvedla doktorka Alison Cooková z Britského antarktického výzkumu (BAS).

Pod jejím vedením byla zpracována studie sledující dlouhodobé proměny 244 ledovců na Antarktickém poloostrově. Studie zveřejněná v časopise Science se opírá o letecké a satelitní fotografie pořízené od roku 1940 do současnosti.

Odborníci z BAS považují za hlavní příčinu tání růst teplot vzduchu. "Nejdůležitějším jednotlivým faktorem v tomto ústupu (ledovců) je regionální oteplování. Sílí důkazy, že je to způsobeno globálním oteplováním," uvedl doktor David Vaughan z BAS.

Teplota nad sledovaným výběžkem Antarktidy vzrostla za poslední půlstoletí o celé dva stupně. Tání začalo v severnějších částech poloostrova ležících mimo jižní polární kruh. Postupně se však rozšířilo i do jeho jižnějších částí.

Růst vzdušných teplot však podle Vaughana nemůže být jedinou příčinou antarktického tání. Na to probíhá celý proces příliš rychle. Ledovce Widdowson či Sjogren se v posledních letech zmenšují asi o 1,1 kilometru ročně. Zkoumané ledovce v posledních pěti letech ustupují průměrně o padesát metrů ročně. I to je pětkrát vyšší tempo, než jaké by vědci očekávali od prostého růstu vzdušných teplot.

Sledované ledovce ztrácejí 250 krychlových kilometrů ledu ročně a sněžení nad Antarktickým poloostrovem už nestačí tento úbytek nahradit. "Může to skončit tak, že poloostrov začne vypadat jako Alpy, pokud ledovce ustoupí dostatečně od moře," řekl agentuře Reuters doktor Vaughan, podle nějž může tání vést k růstu mořské hladiny.

Přizvukuje mu i americký odborník Ted Scambos z Coloradské univerzity. "Antarktický poloostrov je ve stadiu změn způsobených oteplením. Co se děje zde, bude dobrým indikátorem toho, co se stane, až se začnou zahřívat větší ledovcové štíty - grónský a antarktický," řekl Scambos agentuře Reuters.

Dvaatřicet z 244 sledovaných ledovců však ztrátě ledu vzdoruje. Jejich plocha se v posledních letech dokonce poněkud zvětšila. Pokud by vědci studovali jen ojedinělé ledovce, mohly by je tyto případy zmýlit. "Kdybychom nestudovali tak velký počet ledovců, unikl by nám celkový trend," tvrdí Cooková.

Vědci již zdokumentovali tání ledovců i v oblasti severního pólu a varují, že tento proces může jen během tohoto století vést k růstu hladiny až o jeden metr, což je až desetkrát vyšší tempo než v minulosti.