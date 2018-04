Ledovce, Anchorage a rybárna

11:27 , aktualizováno 11:27

Překračujeme téměř opuštěnou celnici a vjíždíme na území 49. státu USA - Alaska, s přezdívkou: "The last Frontier". Z hranice nás do Anchorage, největšího města s 300 tisíci obyvateli, což představuje téměř polovinu obyvatel Aljašky, čeká už jen něco málo přes 600 kilometrů. Začínáme věřit, že na pohovor ohledně našeho budoucího zaměstnání v aljašské rybárně dojedeme v čas. Míjíme největší chráněnou oblast Severní Ameriky tvořenou národními parky: The Chugach, Wrangell a St. Elias zvaný "mountain kingdom of North America." Nalézá se zde největší koncentrace ledovců.