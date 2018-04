Ledová a slámová vína z celého světa můžete o víkendu okoštovat v Lednici

Poslední prázdninové dny v jihomoravské Lednici tradičně patří milovníkům vína. Již počtvrté se zde koná mezinárodní soutěž IceWine du Monde, která od 29. do 31. srpna představí to nejlepší ze světové produkce ledových a slámových vín. Ovšem degustace nebudou jenom v rukách odborníků. Koštovat a hodnotit budou moci i návštěvníci Lednicko-valtického areálu, jenž se zapojí do laické poroty v rámci Open Air Festivalu. Ten kromě ochutnávek nabídne i řadu koncertů, kuchařskou show či tradiční jarmark.

Open Air Festival

Sobotní program festivalu odstartuje na lednickém zámku v 10 hodin. V zámecké zahradě vystoupí například folklórní soubory Hradišťan a Dunájek, ve 14 hodin zazpívá své největší hity Janek Ledecký. V neděli zazáří Vendula Příhodová, finalistka soutěže Hlas Československa, či netradiční cimbálová skupina Medicimbal. Po oba víkendové dny bude pro fanoušky vaření připravena gastro show Jiřího Krále, kapitána týmu Československého svazu kuchařů, a v programu nebudou chybět ani taneční či šermířská vystoupení.

Čestné nádvoří zámku bude během festivalu patřit ochutnávkám vín, regionálním specialitám či ukázkám tradičních řemesel. Zábavu si užijete i v dobovém ateliéru a ve velké festivalové soutěži. Malou odměnu získají všichni návštěvníci Lednicko-valtického areálu, kteří splní alespoň polovinu úkolů. Ovšem drobný dárek můžete postoupit ve prospěch velkého slosování o hlavní cenu - víkendový pobyt pro dvě osoby v České republice. Kromě soutěže se na nádvoří můžete od 11 hodin zapojit také do laické poroty a ochutnat vzorky soutěžních ledových a slámových vín.

V zámecké zahradě si 30. a 31. srpna budete moci užít Open Air Festival s řadou koncertů a ochutnávek.

IceWine du Monde

Odborníci zahájí degustace už v pátek 29. srpna, kdy současně odstartuje mezinárodní soutěž IceWine du Monde - Svátek ledového a slámového vína. Výjimečnost akce, kterou pořádá agentura CzechTourism, potvrzuje i zařazení do skupiny 16 prestižních soutěží pod záštitou Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV). Pravidla OIV například vyžadují, aby v hlavním srovnání byla zastoupena vína alespoň z 8 zemí, a proto i letos se budou ochutnávat vzorky z Kanady, Chorvatska či Švýcarska.

Tradice výroby ledového vína pochází od německých Franků, z historické oblasti v povodí řeky Mohan. Speciální víno se dodnes vyrábí z hroznů sklizených při teplotách -7 ° Celsia a je typické silným aromatem a sladkostí. Také slámová vína mají vysoký zbytek přírodního cukru, ale hrozny se sbírají už v říjnu a tři měsíce pak leží na slámě. V České republice se ledová a slámová vína začala vyrábět až koncem 20. století a ta nejlepší z letošního roku budou slavnostně vyhlášena v sobotu od 20 hodinna zámku Lednice.

Ledová a slámová vína se začala u nás vyrábět až koncem 20. století.

Lednický zámek

Pro jižní Moravu se stalo symbolem nejenom víno a svérázný folklor, ale i Lednicko-valtický areál. Rozsáhlé území volné přírody s vodními plochami, zámečky a památkami ocenilo v roce 1996 UNESCO a zapsalo ho na Seznam světového dědictví. Jedním z klenotů rozlehlého areálu je zámek Lednice, který svou dnešní podobu získal v 19. století po přestavbě ve stylu anglické tudorovské gotiky. Ta byla zahájena na přání Aloise II. z rodu Lichtenštejnů a z Lednice se stalo reprezentační letní sídlo, kde se konala velkolepá setkání evropské šlechty.

V okolí zámku najdeme i další rarity. Mezi nimi například okrasný skleník s expozicí exotických rostlin či minaret. Ten údajně vznikl po rozhořčení knížete Aloise Josefa I., jehož myšlenku postavit v Lednici nový kostel místní obyvatelé zatratili. Minaret byl dokončen v roce 1804 s nákladem téměř jednoho miliónu zlatých a jeho projektant byl slavný Josef Hardtmuth, vynálezce moderní tužky. Zámecké zahrady a Lednicko-valtický areál ukrývají řadu půvabných staveb a jejich poznávání si můžete zpříjemnit skleničkou dobrého vína.