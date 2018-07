Jak si užít Lednicko-valtický areál na kole. Tři tipy na parádní výlety

Tady si tedy můžete vyzkoušet jezdit mimo značené trasy, třeba jen podle mapy nebo podle intuice. Rozhodně tak objevíte bezpočet nádherných cest, často zcela bez turistů, kteří se drží značené trasy jako klíště. Kdo nechce potkávat mnoho dalších cyklistů, může přejet hranici a brázdit cesty v sousedním Rakousku, kde je stejně krásně jako u nás, ale mnohem menší provoz na cestách.

Kdo se přesto chce nechat vést, tomu nabízíme tři výlety z Valtic. Jeden je určen pro rodiny s menšími dětmi, další směřuje do Rakouska k hezkému hradu a vinným sklípkům a třetí míří za nejhezčími vyhlídkami.

Okruh pro děti do lanového parku a stezka bosou nohou

Máte-li děti, určitě je vezměte na výlet kolem Valtic. Cesty jsou převážně rovinaté, stezky vedou mimo provoz aut a ve sklípcích vám někde nabídnou i nealkoholickou vinnou limonádu. Náš první okruh měří 30 km a vede ke dvěma atrakcím, které rozhodně zaujmou nejen děti, ale možná i dospělé.

Z valtického náměstí se vydáme směrem k Lednici a po nově vypískované Ladenské cestě dojedeme k prvnímu památníku, připomínajícímu „vítězný oblouk“ neboli Randezvous.

Lednicko-valtický areál je prý nejrozsáhlejší koncepčně upravenou krajinou na světě, která je zapsaná na seznamu památek UNESCO. Unikátem jsou mimo jiné stavby nazývané salety, jimiž Lichtenštejnové v průběhu 18. a 19. století zkrášlovali místní krajinu.

Jedeme ještě kousek po červené a pak odbočíme k Břeclavi na žlutě značenou cestu, rovnou jako pravítko, která protíná hezké borové lesy. Náš první cíl, lanový park Hájenka, leží u hlavní silnice Valtice-Břeclav, ukrytý v hustém hvozdu staletých dubů.

Mají tu tři lanové trasy různé obtížnosti, obří houpačku a třeba také malou zoo s roztomilými kozičkami. Kdo chce zahnat hlad a žízeň, najde tu zahradní restauraci a děti se mezitím mohou vyřádit na lanovkách a lanových mostech.

Z Hájenky pokračujeme doubravami na jih, kde bezpočet cest nabízí mnoho variant, jak se z lesa vymotat. Naším dalším postupným cílem je statek s koňmi Boří Dvůr, odkud mírně vystoupáme k hranici a napojíme se na tzv. „signálku“.

Od kolonády na Reistně můžete obdivovat nádherný pohled na Valtice a okolí. Stezka bosou nohou má několik zastavení, kde si můžete vyzkoušet hmatové vjemy, čich nebo vaši obratnost.

Před námi jsou nyní opět Valtice, ale my ještě nechceme domů, protože se pojedeme podívat na pomezí Česka a Rakouska, kde vybudovali zajímavý okruh zvaný Stezka bosou nohou.

Stezka má několik zastavení, kde si můžete vyzkoušet hmatové vjemy, čich nebo vaši obratnost. V jednom místě najdete i kiosek s nápoji a laskominami.

Před definitivním návratem domů musíme vyšlapat na úbočí pohraničního kopce Chrastiny, kde najdeme překrásnou stavbu Kolonády na Reistně, z jejích ochozů můžete obdivovat nádherný pohled na Valtice a okolí.

Do Rakouska k hradu Falkenstein

Kdo jel někdy přes Mikulov do Chorvatska k moři, možná si všiml hradní zříceniny vpravo od silnice. Hrad Falkenstein je také hlavním cílem našeho dalšího výletu, který vede převážně po rakouských vinicích a polních cestách. Výlet měří 40 km a kdo by si jej chtěl prodloužit, může při zpáteční cestě vyšlápnout na vrch Kreuzberg.

Z Valtic máme několik možností, jak se dostat do sousední vísky Schrattenberg, odkud začneme stoupat po velmi hezké cyklostezce 914 vedoucí přes vinohrady a políčka slunečnic. Pod vrcholem stoupání nemusíme ještě najíždět na silnici, ale pokračovat po lesní cestě souběžně s ní.

Cyklotrasy vedou často vinicemi nebo kolem slunečnicových polí. Pohled na Falkenstein

Cestu do další vesnice Poybrunn nyní trochu komplikuje výstavba dálnice, nicméně i tady úspěšně pokračujeme mimo silnice. Za zámečkem projedeme kolem úzké uličky plné sklípků a větracích komínků, vykukujících uprostřed polí, a to už se před námi objevuje v plné kráse náš cíl, hradní zřícenina Falkenstein.

Panoramatická cesta nás nakonec přivádí na okraj stejnojmenného městečka, kde vyústí v malebné uličce plné sklípků. Některé z nich jsou otevřené, nakoukneme a ocitneme se v jakési samoobslužné degustační vinotéce. Stačí vzít si skleničku, vybrat z ledničky lahev, ochutnat a zaplatit do kasičky. Tato nádherná ulička s vinnými sklepy, zvaná také Oagossn, je nejdelší v celém kraji. Ve dvou řadách stojí 65 lisoven s podzemními sklípky, které se podařilo zachovat v originálním vzhledu z 19. století.

Ve Falkensteinu najdeme nádhernou uličku s vinnými sklepy, zvanou také „Oagossn“. Hrad Falkenstein kdysi chránil zemi před vpády z Čech a Maďarska, v současné době slouží jako cíl výletníků a hezký rozhledový bod.

Nyní musíme vystoupat k hradu Falkenstein. Jako hraniční pevnost proti severu chránil kdysi zemi před vpády z Čech a Maďarska, v současné době slouží jako cíl výletníků a hezký rozhledový bod. Celý hradní komplex je možné si projít a prohlédnout si například sklepení s prostřenou středověkou hostinou nebo kopii historické dřevěné galéry.

Cestu domů volíme po modře značené trase do Stutzenhofenu a dále přes Steinebrunn a Úvaly do Valtic. Kdo má dost sil, může to vzít přes Kreuzberg a Mikulov.

Za nejhezčími výhledy

Náš poslední tip na cyklovýlet směřuje k několika rozhledovým bodům oblasti mezi Valticemi, Mikulovem a Lednicí. Trasa je nejnáročnější z popisovaných výletů a měří skoro 70 km.

Naším prvním cílem je Svatý kopeček v Mikulově. Do Mikulova jedeme přes Úvaly, posléze cyklotrasa začíná kopírovat bývalou „signálku“ neboli signální plot v hraničním pásmu. Na několika cedulích podél trasy studujeme historii ilegálního překračování hranice a obdivujeme zoufalé a často velmi originální pokusy, jak se dostat z totalitní země na Západ.

Svatý kopeček v Mikulově patří mezi velmi oblíbená místa.

Mikulov jistě netřeba představovat, město leží na úbočí Pavlovských vrchů a dominuje mu nádherný zámek. My vyšlapeme na nejlehčí převod po zelené značce na Svatý kopeček, odkud máme město i celou krajinu okolo jako na dlani.

Z vrcholu pokračujeme kolem zatopeného lomu a po modré turistické značce přes vinohrady do Sedlece. To už jsme u hladiny největšího rybníku Moravy, který se jmenuje Nesyt. Vystoupáme na novou vyhlídkovou věž a poté pokračujeme po vyasfaltované cestě, jež se vine podél břehu rybníka k Hlohovci.

Hraniční Zámeček tvoří významnou křižovatku cyklotras. Odtud bychom byli zakrátko zpět ve Valticích, ale my ještě máme v plánu další vyhlídky, kterými jsou rozhledny Maják a Dalibor. Stoupání přes vinohrady k rozhlednám nám dává docela zabrat, ale pohled na Pavlovské vrchy a hladinu Novomlýnských nádrží stojí za to.

Hezká cesta podél Dyje Minaret v Lednickém parku patří k dalším rozhledovým cílům.

Vracíme se přes Rakvice a pak po loukách a lesy kolem Dyje do Lednice. Lužní les prosycuje vůně trávy, kopřiv a bahna. Je to jedna z unikátních přírodních oblastí, kde mimo jiné žijí bobři, volavky nebo náš největší brouk roháč. Do nitra lednického parku na kole nesmíme, ale další rozhledový bod, kterým je Minaret, můžeme navštívit pěšky.

Opouštíme Lednici a u Mlýnského rybníka vylezeme na dřevěnou pozorovatelnu, kterou si odškrtáváme poslední (celkem šestý) rozhledový bod naší trasy. Ani jsme si nevšimli a před námi se objevují Valtice. Chuť na vínko roste s každým šlápnutím.