Lázně, víkendový hit posledních let. Tipy na wellnes pobyty

Představte si, že máte před sebou několik dní volna a v ruce 4 000 korun. Dali byste je raději za levnou letenku do evropské metropole, nebo za třídenní pobyt v lázeňském zařízení třeba v západních Čechách? Stále více lidí volí druhou variantu.

Wellness pobyty Zbavte se stresu a odpočiňte si na lázeňském pobytu. Vyhledávač slev Raketa.cz vám denně přináší nejnovější nabídky wellness pobytů.

Podle průzkumu MF DNES mezi desítkou tuzemských lázeňských míst stoupá zájem o krátkodobé relaxační pobyty každým rokem. "Jen v třeboňských lázních se za posledních deset let změnil poměr klientů ve prospěch samoplátců – a tedy i lidí, kteří jezdí na relaxační pobyty – z deseti až dvaceti procent na současných více než padesát procent," říká tiskový mluvčí Sdružení lázeňských míst ČR Marcel Hule.

Jeho slova potvrzují i data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zatímco v roce 2003 si lázeňský pobyt zaplatilo 31 tisíc lidí, loni to bylo přes 90 tisíc klientů.

Za víkendový pobyt v lázních zaplatíte okolo čtyř tisíc korun

"Na víkendový pobyt do lázní jsem jela letos už potřetí. Jednak si odpočinu od manžela a rodiny, dobiju si baterky a kromě toho si začnu připadat zase trochu sexy," říká asistentka jedné obchodní firmy Jarmila K.

Mezi hlavní důvody, proč Češi vyhledávají krátkodobé pobyty v lázních, patří nedostatek času, chuť odpočinout si a aspoň na pár dní zapomenout na stres a problémy.

Nejde přitom o úplně levnou záležitost. Za víkendové nebo čtyřdenní pobyty často zaplatíte okolo čtyř tisíc korun a mnohdy i více. Kromě toho musíte ještě počítat s útratou za benzin nebo lístek na vlak či autobus a místní útratou. Pro dva lidi tak podobné povyražení může vyjít i na deset tisíc korun za tři dny. Sporný může být někdy i poměr cena/výkon. V některých menších lázních zaplatíte poměrně vysokou částku za ubytování a procedury – na výsluní se dostávají novinky jako medová masáž, čokoládový zábal nebo pivní lázeň. Příjemně "dobití" energií můžete po odchodu z masáží najednou zjistit, že se v blízkosti zdravotnických zařízení nenachází žádné kino, žádný hudební klub ani jiný větší zábavní podnik. Při výběru lázní proto prostudujte jejich internetové stránky a zjistěte si, co je možné v okolí podniknout. Léčivý účinek mají až třítýdenní pobyty Na krátký pobyt neodjíždějte s přehnaným očekáváním. Dvě masáže, bylinná koupel a rašelinový zábal vás nezbaví léta nahromaděných zdravotních problémů. Když ale mezi procedurami nebudete hrát volejbal nebo squash a dokážete si vypnout mobily, i po pár dnech lenošení a příjemných koupelí se budete cítit opravdu svěže. Za léčbou bolavých zad budete muset vyrazit příště. A na delší dobu. "Léčebný efekt lázní se projevuje většinou až po třech týdnech," říká lázeňská lékařka Libuše Vaňková z Karlových Varů. "Trendem dnešní doby je kvůli finanční náročnosti pro samoplátce a také kvůli nedostatku jejich času zkracovat pobyty na čtrnáct dní nebo týden," dodává. Vypočítává, že mezi léčebné procedury patří například pitná kúra, vodoléčba, masáže či elektroléčba. Novinky jako medová masáž nebo čokoládový zábal patří spíše do protistresové a wellness kategorie. A jestli má podle ní smysl si takové procedury vůbec kupovat? "Všechno má smysl," míní. "Vyzkoušejte to a třeba zjistíte, že si po takových procedurách skvěle odpočinete a budete se cítit dobře." Čokoládová masáž A v tom tkví kouzlo několika dní v lázních: stát se alespoň na 48 hodin lenochem a nechat se opečovávat. Právě takové pocity přivádějí lázním klienty zpět. Lázně jako dárek Nejčastější hosté víkendových pobytů v lázních se rekrutují z ekonomicky aktivní vrstvy obyvatelstva. Často v lázních vídáte i mladé rodiny s malými dětmi. Mnoho návštěvníků také dostává víkendový nebo týdenní pobyt od svých blízkých. "Lázeňský wellness-relax pobyt jako dárek, i to je trend posledních let," říká Marcel Hule, mluvčí Sdružení lázeňských míst ČR. Typy masáží Medová masáž

Jedná se o detoxikační masáž. Za pomoci včelího medu masér z vašeho těla vytáhne pro organismus nezdravé usazeniny neboli toxiny. Ty se do těla dostanou s léky, jídlem nebo prostě jen díky hektickému způsobu života v zaprášeném městě. Toxiny se mohou podílet na vzniku nejrůznějších onemocnění. Od dlouhodobé únavy až po problémy s trávením. Toxiny po masáži poznáte jednoduše, přemění totiž zlatavou barvu medu na šedou až černou. Čokoládová masáž K čokoládové masáži se používá speciálně upravená kosmetická čokoláda, která má díky obsahu antioxidantů masírovanému zlepšit náladu, zbavit ho stresu, zklidnit ho a dopřát mu maximální možnou relaxaci. Přispívá ke zlepšení kvality pokožky a k uvolnění unavených svalů. Masáž lávovými kameny Nejde o ledajaké kamínky, ale o lávové kameny s průměrem zhruba pět centimetrů. Ty dokážou hromadit teplo a uvolnit anionty kovů, což pomáhá rozproudit energii v těle a odstraňuje napětí. Protože masáž stimuluje lymfatický systém, neměli by ji bez svolení lékaře podstupovat onkologicky nemocní pacienti. Ovocná koupel Tento druh koupele by měl dotyčného hlavně osvěžit a pomoci mu zregenerovat a vyživit pleť. Léčivému procesu napomáhá vysoká koncentrace vitaminů (z jablek, rybízu, citronu či třeba pomeranče). S jejich pomocí můžete zahnat únavu. Pivní lázeň Jde o koupel v roztoku z vody a několika litrů piva. Voda v koupeli dosahuje teploty okolo 35 stupňů Celsia a pacient v ní leží dvacet až pětadvacet minut. Pivo, respektive v něm obsažený chmel, působí velmi blahodárně na lidskou pokožku a zlepšuje prokrvení organismu. Bylinná koupel Do koupele se přidává směs bylinek, mezi něž patří například máta, rozmarýna či chmel, který tlumí napětí ve svalech a zmenšuje bolest zad. Masážní roztoky s eukalyptem zklidňují pokožku. Uhličitá koupel Během procedury ležíte ve vaně naplněné teplou vodou, která má asi 36 stupňů Celsia. Voda je sycená plynným kysličníkem uhličitým. Koupel stimuluje činnost srdce a působí blahodárně na unavené svaly a klouby. Bahenní zábal Bahno z Mrtvého moře obsahuje minerály a stopové prvky, jež nikde jinde nenajdete. Tyto látky se využívají při léčbě kožních nemocí, jako je lupénka nebo ekzém. Teplo při zábalu navíc dokáže zklidnit organismus a zmírnit bolest při zánětu šlach nebo svalové únavě. Parafínový zábal rukou Prohřeje ruce i kůstky prstů, vypne pokožku rukou. Masérka ruce namočí do teplého parafínu a zabalí je. Po patnácti minutách parafín vychladne, masérka jej sloupne a ruce promasíruje. Tento druh zábalu mohou absolvovat jen lidé se zdravou pokožkou na rukou.



Víkendové pobyty v lázních - vybrané tipy z mnoha

Víkend nejen pro muže

Místo: Mšené-lázně, Lázeňská 62 Telefon: 416 866 007, www.msene.cz

Termín: do 30. listopadu

Pobyt: 3 dny a 2 noci s plnou penzí. Rezervujte 14 dní předem.

Procedury: hodina v sauně, jedna částečná klasická masáž, jedna relaxační pivní lázeň, jeden celotělový zábal z mořského bahna, jeden parafínový zábal rukou

Cena: od 4 105 Kč

Co je možné vidět v okolí: Budyni nad Ohří a kraj, který je vhodný pro turistiku.

Čtyřdenní bahenní rošády

Místo: Lázně Velichovky, Jaroměřská 100, telefon: 420 491 889 111, www.velichovky.cz

Pobyt: 4 dny a tři noci s polopenzí nebo plnou penzí

Procedury: jedna amma masáž (japonská vsedě), jedna africká xylopová koupel, jedna perličková koupel, jeden slatinný zábal, jedna slatinná koupel, jedna masáž celková

Cena: od 4 799 Kč

Lázně Velichovky

Ovocný den

Místo: Lázně Bělohrad, Lázeňská 165 Telefon: 493 767 111, www.belohrad.cz

Pobyt: Půl dne bez ubytování a stravy

Procedury: ovocný peeling pokožky, ovocná koupel, vitaminový koktejl z různých druhů ovoce na pokožku, ošetření dekoltu a obličeje

Cena: 2 190 Kč

Co je možné vidět v okolí: V okolí můžete navštívit památník spisovatele K. V. Raise. Jen dvaadvacet kilometrů od Lázní Bělohrad stojí zámek Kuks.

Lázeňské minimum

Místo: Luhačovice, Lázeňské náměstí 436 Telefon: 577 682 111, www.lazneluhacovice.cz

Pobyt: 3 dny (pátek až neděle) a 2 noci s polopenzí. Je třeba ho objednat v předstihu.

Procedury: jedna koupel s přísadou vonné esence dle výběru, jedna částečná masáž, jednou inhalace minerální vody, denně pitná kúra

Cena: od 1 480 Kč

Co je možné vidět v okolí: Zámek ve Vizovicích se nachází 20 km od Luhačovic. Stejně daleko je i Zlín. Na zámek Buchlov je to 40 km.

Luhačovice

Víkendové snění

Místo: Lázně Vráž, Vráž 1, Telefon: 382 737 111, www.lazne-vraz.cz

Pobyt: 2 dny a 3 noci (od pátku do neděle) s plnou penzí

Termín: do 30. 9. 2008

Procedury: jedna relaxační bylinná koupel, jedna částečná klasická masáž, jeden čokoládový nebo medový zábal, dva vstupy do sauny a do bazénu

Cena: 3 490 Kč

Pobyt plný vůní

Místo: Lázně Poděbrady, Jiřího náměstí 39, tel: 325 606 500, www.lazne-podebrady.cz

Pobyt: 3 dny a 2 noci s polopenzí, pitná kúra Poděbradka

Procedury: Body Wellness Spa - osvěžující peeling (např. z pomerančů, z kakaových bobů), uvolňující maska (např. s čokoládou, pomerančem), aromaterapeutická masáž, manikúra s parafinovým zábalem

Cena: od 3 440 Kč

Dámská jízda

Místo: Mariánské Lázně, Villa Butterfly, Hlavní 655 Telefon: 354 654 111 www.marienbad.cz

Termín: do 31. 3. 2009

Pobyt: 4 dny a 3 noci s polopenzí. Rezervujte 3 týdny předem.

Procedury: wellness nápoj, kosmetické ošetření, minerální koupel se suchým zábalem, masáž Afroditin sen se zábalem ze smetany, medu a pomerančového oleje

Cena: od 8 250 Kč

Co je možné vidět v okolí: Sedm kilometrů od lázní stojí zámek Kynžvart.

Tři dny pohody

Místo: Františkovy Lázně, Jiráskova 3 Telefon: 354 201 104, www.franzensbad.cz

Pobyt: 3 dny a dvě noci s plnou penzí

Procedury: uvítací přípitek, jedna částečná masáž zad a jedna perličková koupel, 2krát jeden a půl hodiny pobytu ve vodním parku Aquaforu, který má rozlohu 1 500 metrů čtverečních.

Cena: 2 770–8 090 Kč

Co je možné zažít v okolí: Po lázeňských parcích se můžete projet výletním vláčkem.

Od pátku do neděle

Místo: Lázně Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Nová Ves 664 Telefon: 572 437 200, www.laznenovaves.cz

Pobyt: 3 dny a 2 noci s polopenzí. Je třeba objednat předem.

Termín: do 14. 12. 2008

Procedury: základní lékařské vyšetření, jedna minerální sirná koupel, jedna částečná klasická masáž, vstup do bazénu, sekt na pokoji

Cena: od 1 700 Kč

Co je možné vidět v okolí: Patnáct kilometrů od lázní se nachází Velehrad.

Relaxace na Slovensku

Místo: Trenčianské Teplice, T. G. Masaryka 21 Telefon: 00421 32 6514 789, www.kupele-teplice.sk

Pobyt: 4 dny a 3 noci s polopenzí

Procedury: možnost konzultace s lékařem, jedna termální koupel, jedna přísadová koupel, dvě masáže, jeden rašelinový zábal, dva vstupy do bazénu.

Cena: od 3 500 Kč

Co je možné vidět v okolí: V jejich blízkosti se nachází národní přírodní rezervace Trubárka, kde rostou netradiční květiny.

Slovensko, lázně Trenčianské Teplice

Odpočinek v Maďarsku

Místo: Bükfürdö, Maďarsko,9740 Bükfürdő, Telefon: 0036 94 558-080, www.bukfurdo.hu

Procedury: Lázně jsou otevřeny od 8:30 do 19:30. V pátek a v sobotu do 21:30.

Po 31. srpna od 8:30 do 19:00

Cena: Vstupné dospělí 1 500 forintů (150 korun), děti 850 forintů (85 korun). Od září je cena o 100, resp. 50 forintů nižší.

Co je možné vidět v okolí: Nedaleko se nachází malebné město Šoproň. Praha je odsud vzdálená tři sta čtyřicet kilometrů.