Lázně Jeseník a Mechová jezírka na Rejvízu zvou na zahájení sezóny

Vincenz Priessnitz poznal blahodárné účinky studené vody, když se na počátku 19. století vyléčil pramenitou vodou z těžkého úrazu. Když mu bylo třiadvacet, vybudoval v rodném domě nad městem Jeseník první vodoléčebný ústav na světě, dnešní Priessnitzovy lázně. A právě tady, v Jeseníku i v lázeňském areálu, se od pátku 15. května do neděle 17. května chystají oslavy začátku nové lázeňské sezóny.

Místo, kde voda a vzduch léčí

Podobně jako jinde i Jeseníku nabízí zahájení nové sezóny zábavu pro celou rodinu. Program zahrnuje výlet historickým parním vlakem, lidový jarmark, soutěže, hudební a taneční vstoupení, ochutnávky piv a jesenických specialit i příjezd Vincenze Priessnitze.

Priessnitzovy lázně v Jeseníku se pyšní nejčistším ovzduším v celém Česku.

Nezbytnou součástí oslav bývá každý rok žehnání pramenů, sobotní ekologicko-sportovní hra pro děti a Den dřeva a pramenů, při kterém každý rok pod rukama řezbářů a umělců vzniká zajímavý dřevěný artefakt - socha, lavička nebo okrasný prvek. Ten poté bývá umístěn k některému z mnoha pramenů, které vyvěrají v okolí lázní.

Když budete mít chuť, nahlédněte také do hlavní lázeňské budovy, do sanatoria Priessnitz. Stojí v místech, odkud se otvírají výhledy do všech stran, a kdo touží po ještě lepším rozhledu, může vyšplhat až do vyhlídkové věžičky na jeho střeše. Pěkné výhledy do okolí nabízí i lázeňská promenáda.

Kroky ve studené vodě i měkkém jehličí

Priessnitzovy léčebné metody nezahrnovaly jen koupele, zábaly a pitné kúry, ale také prostou selskou stravu, pobyt v přírodě a fyzickou práci.

Jak dřív lázně vypadaly? To poznáte už jen na starých rytinách a pohlednicích, ale Priessnitzovy metody můžete vyzkoušet na vlastní kůži. Na svazích Studničního vrchu, hned nad lázněmi, bublají potoky, šumí malé vodopády a ledová voda stéká do bazénků, kanálů a nádrží - tam najdete originální balneopark, kde si podle pokynů na informačních panelech můžete některé staré, ale účinné metody ověřit sami na sobě. Podobné vodní zážitky nabízí i chodník u Bezručova pramene, nabídku uzavírá venkovní Fitpark.

S bezprostředním okolím lázní s řadou pomníčků a pramenů vás seznámí několik značených okruhů nebo sedm kilometrů dlouhá naučná stezka Vincenze Priessnitze, která začíná a končí u Sanatoria Priessnitz. Celou cestou vás povede symbol modré vodní kapky.

K Mechovému jezírku na Rejvíz

Pověst vypráví, že pokud se zadíváte na temnou hladinu Mechového jezírka, uvidíte věže bájného potopeného města.

O týden později, v sobotu 23. května, zve na zahájení turistické sezóny Rejvíz, nejvýše položená obec v Jeseníkách. Společná akce pro děti i dospělé s celodenním programem a historickým jarmarkem začíná v 9.00 hodin pořadovým nácvikem vojsk; ve 13.00 se osadou vydá průvod v čele s pohádkovým symbolem Rejvízu, pastýřem Gillem, ve 14.30 hodin pak začíná bitva historických vojsk o Mechová jezírka.

Ke skutečným jezírkům, skrytým hluboko v rozsáhlém rašeliništi, vás dovede 3 km dlouhá naučná stezka; její závěrečná část vede po dřevěném chodníčku, chránícím tuto národní přírodní rezervaci před poškozením. Tuto cestu slavnostně otevře pastýř Gill v 15.00 hodin. Samozřejmě jste zváni také na místní speciality, a to jak v rejvízských restauracích, tak ve stáncích u bojiště.