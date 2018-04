Advent v Německu. Užijte si relax v lázních i vánoční trhy

Může se hodit Do Bad Birnbachu se dostanete snadno autem. Z Prahy přes Strakonice a Pasov cesta zabere zhruba 3,5 hodiny, z Plzně je to nejrychlejší přes Folmavu a Deggendorf. Nemělo by to trvat déle než tři hodiny.

V lázeňském komplexu Rottal Terme v Bad Birnbachu můžete klidně strávit celý den. I pokud je chladno, dá se pobývat ve venkovních bazénech, jen si nezapomeňte vzít župan.

Více informací o vánočních trzích v Pasově najdete na adrese www.passauer-christkindlmarkt.de