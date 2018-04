Laviny v Alpách letos zabily už přes 50 lidí, živlu přeje počasí

Až nezvyklou lavinovou aktivitu způsobil cyklus bouřek, který po mnoho vládl počasí nad Alpami. Jak upozorňuje známý web pro milovníky freeridu Wepowder, vítr šel prakticky ze všech stran a na mnoha místech byl velmi prudký, takže tvořil návěje. Do toho silně sněžilo a teploty doslova létaly nahoru a dolů.

Právě kombinace silného větru, masy čerstvého sněhu (na některých místech napadlo za pár dní až 120 cm) a prudce kolísajících teplot způsobila onu kritickou lavinovou situaci.

Nové vrstvy sněhu se nespojily s těmi staršími a i zatížení jediným lyžařem nebo snowboardistou může stačit na utržení velké laviny, tak jak ukázaly třeba obrázky z Valfréjus.

Až dosud (k 9. březnu) zemřelo tuto zimu v lavinách napříč Alpami 53 lidí. Zatímco už na podzim zabíjely laviny především alpinisty, minulý týden to byli hlavně lyžaři a snowboardisté, kteří si většinou lavinu sami utrhli.

V lavinách zahyne stovka lidí za zimu

V průměru zabijí laviny v Alpách za celou zimu na sto lidí. Pozoruhodné je, že se toto číslo za posledních 20 let prakticky nemění a spíše mírně klesá. Jízda mimo sjezdovky je stále více oblíbená a do volného terénu se pouští mnohem více lidí než před dvaceti lety. Na druhé straně mají stále lepší výbavu, zejména záchranné protilavinové airbagy.

Dosud spadlo za zimu 2016/17 asi 40 smrtících lavin. Absolutní většina udeřila na severních svazích Alp ve výškách nad dva tisíce metrů. Fakta tak potvrzují smrtící zóny označované i experty. Svahy mezi severo-severozápadem a severovýchodem jsou nebezpečné, na druhé straně mají velmi často nejlepší kvalitu sněhu, protože nejsou tolik ovlivněné slunečními paprsky.

VIDEO: Lavina v Alpách smetla snowboardisty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Smutné údaje z letošní zimy ukazují i další zajímavé věci: osm obětí byli alpinisté, tři turisté na sněžnicích. třináct lidí mělo profesionální doprovod (pět bylo s horským vůdcem, osm s lyžařským nebo snowboardovým průvodcem). Třináct obětí nebylo vybaveno batohy s airbagy a nejméně šest lidí se vydalo do terénu bez jakéhokoli doprovodu - jeli sami.

Většina obětí byli lyžaři nebo snowboardisté, kteří se vydali do terénu mimo sjezdovky. Téměř polovina všech obětí, přesně 24 lidí, ale nejelo příliš daleko. V okamžiku neštěstí byli poblíž sjezdových tratí.

I některá velká střediska kvůli počasí a nebezpečí pádu lavin v uplynulých dnech zavírala celé velké oblasti. Například jedno z největších propojených center Alp, švýcarské Čtyři údolí, zastavilo kvůli oblevě velkou prostřední zónu mezi středisky Veysonnaz a Verbier.

Znalosti a zkušenosti jsou klíčem k přežití

Čísla potvrzují, že mnoho lidí se stále vydává do terénu bez jakéhokoli doprovodu nebo bez řádné protilavinové výbavy (airbag, pípák, lopata a sonda). To ukazuje na nedostatek potřebného povědomí a znalostí. Když se to přirovná k řízení vozidla, tak nedostatek povědomí může znamenat jízdu připomínající „ruskou ruletu“. To samé platí i pro lyžaře ve volném terénu.

Odborníci upozorňují, jak důležité je vyrazit mimo sjezdovky se zkušenými průvodci, nebo mít aspoň minimální základní výcvik a vybavení.

V Česku dnes poskytují základní lavinové kurzy v rámci svých freeridových nebo skialpových programů například Freeridecamps.cz, Freerideguides.cz, ale i některé firmy s lyžařskou výbavou. Základní informace o lavinách, co dělat, abyste se jim vyhnuli a návod na případnou záchranu najdete na webu www.skitourguru.com.