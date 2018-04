Lastminute? Vyplatí se jedinci nebo dvojici

Koupit si last minute se vyplatí, pokud jedete sami nebo ve dvou a je vám jedno, do které destinace. V tom případě je lepší si počkat týden až dva před odjezdem na výhodnou cenu. Pokud je vás ale víc a chcete společně do nějaké oblasti nebo přímo hotelu, pak si kupte zájezd dřív - nejlépe hned v lednu, když jsou katalogové ceny.