Last minute - opravdu jsou tak výhodné?

CO JE VLASTNĚ LAST MINUTE Last minute = levný zájezd. Mezi lidmi panuje jedna velká mýlka. Množí se případy těch, kteří přicházejí do cestovních kanceláří např. v květnu a ptají se po nabídce zájezdů "last minute" na srpen. Prodejci jsou z takových případů poněkud znepokojeni. Podle odborníků se doba mezi nákupem zájezdu a odjezdem významně zkracuje. Zhruba před čtyřmi lety se nabízely zájezdy na poslední chvíli s dobou odjezdu měsíc až čtrnáct dní. Dnes je to již 4 dny až týden.