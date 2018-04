Last minute? Nastala ta pravá chvíle

Chcete se ještě v této sezóně vypravit k moři, ale nemáte vybraný zájezd? Pak nastává ta pravá chvíle právě pro vás. Dovolené jsou už v plném proudu, ubytování mezi smluvními partnery dohodnuté, a tak cestovní kanceláře vyprodávají zbylá volná místa.Vybírat si místo pro svoji dovolenou na poslední chvíli má svůj půvab a je to čím dál snazší. S určitým poklesem cestovního ruchu totiž nevyprodaných míst stále přibývá, a tak je obvykle z čeho volit. S rozšířenou nabídkou těchto ne zcela obsazených zájezdů souvisí i další výhoda: některé cestovní kanceláře ve snaze je co nejdříve naplnit přesouvají do kategorie "last minute" i takové termíny, které by za normálních okolností prodaly za běžnou cenu. A tak je možné, že za výhodnou cenu v kategorii "na poslední chvíli" obstaráte svoji dovolenou i třeba dva až tři týdny před odjezdem, kdy budete mít dostatek času se na odpočinek připravit. A to už stojí za zvážení. Ale nakupovat zájezd až těsně před jeho uskutečněním má kromě finanční, přitažlivosti pro mnohé i kouzlo psychologické. Odpadají totiž sáhodlouhé úvahy, případně hádky, kam letos vyrazit. V tomto případě se výhodný zájezd objeví zničeho nic, stačí zaplatit a jet. A o překvapení je postaráno. Dalším důvodem, který mluví pro to, odsouvat nákup dovolené až na nejzazší mez, je i určitá ochrana před obtížemi ze strany cestovní kanceláře. Zaplatíte-li zálohu v dlouhodobém předstihu, může se stát, že o několik týdnů či měsíců později se vámi zvolená kancelář ocitne v těžkostech a vy o své peníze můžete přijít. Zaplatíte-li však až několik dní před odjezdem, je riziko, že cestovní kancelář bude muset zavřít, relativně malé. I když snad už riziko krachu cestovních agentur není tak velké jako před několika lety, nemusí být od věci uvažovat i tímto směrem. Zdálo by se tedy, že vybírat si zájezd až za pět minut dvanáct, přináší jen samé výhody. Avšak i tady existují některé obtíže. Jedním z mála problémů, které při nakupování zájezdu na poslední chvíli vyvstávají, je to, že se budete muset přizpůsobit odjezdovým termínům, které jsou k dispozici. Abyste měli největší možnost, že najdete vyhovující datum, které se trefí do vašeho volného času, není od věci navštívit některé specializované kanceláře, které shromažďují nabídku ostatních a fungují jako jakási burza zbytkových (a tím i zlevněných) zájezdů. Někomu zase nemusí vyhovovat, že se bude trápit nejistotou, zda letos vůbec někam odjede. Ale to už záleží na nátuře každého, kdo se chystá někam vyjet. I tady totiž platí staré známé, že risk je zisk - což někdy může vyjít a jindy zase ne. V každém případě míra "rizika" u nákupu zájezdů na poslední chvíli je snížena na velmi přijatelnou úroveň.